Twitter ने 45 हजार से ज्यादा भारतीय यूजर्स के अकाउंट 26 अक्टूबर से 25 नवंबर 2022 के बीच बैन किए हैं। ट्विटर ने इन अकाउंट्स को चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन और नॉन-कन्सेंसुअल न्यूडिटी की वजह से बैन किए हैं। माइक्रोब्लॉगिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बताया कि ये अकाउंट्स ट्विटर पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इन अकाउंट्स पर ऐक्शन लिया गया। यही नहीं, ट्विटर ने 3,035 अकाउंट्स पर आतंकवाद को प्रमोट करने की वजह से बैन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्विटर ने कुल मिलाकर 48,624 अकाउंट्स को भारत में बैन किया है। Also Read - Twitter में जल्द जुड़ने वाला है शानदार नेविगेशन फीचर, नापसंद ट्वीट और टॉपिक्स कर सकेंगे साइड

121 शिकायतों पर लिया गया ऐक्शन

नए IT Rule 2021 के मुताबिक, ट्विटर ने अपनी मंथली रिपोर्ट जारी की, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स के अकाउंट्स पर लिए गए ऐक्शन का डेटा शेयर करना था। कंपनी ने बताया कि उन्हें इस दौरान भारत में करीब 755 शिकायतें मिली हैं, जिनमें 121 शिकायतों पर ऐक्शन लिया गया है। ये सभी शिकायतें इंडिविजुअल यूजर और कोर्ट ऑर्डर मिलाकर थीं। Also Read - Blue Tick से लेकर Edit Button तक, 2022 में Twitter से जुड़े ये नए फीचर्स

भारत के ज्यादातर यूजर्स ने अब्यूस या हरैसमेंट को लेकर शिकायतें की हैं। कुल 681 शिकायत अब्यूज और हरैसमेंट को लेकर की गई। वहीं, 35 शिकायतें आईपी सें संबंधित थे, जबकि 20 शिकायतों में हेटफूल कंडक्ट और 15 प्राइवेसी से की गई छेड़छाड़ को लेकर थी। ट्विटर ने बताया कि कुल मिली शिकायतों में 22 ग्रीवांसेज अपीलिंग अकाउंट सस्पेंशन को लेकर थी। Also Read - Twitter पोस्ट में View Count फीचर को यूजर कर सकेंगे बंद, Elon Musk ने दी जानकारी

सभी अकाउंट्स रहेंगे सस्पेंड

Twitter ने बताया कि उसने यूजर्स और एजेंसी से मिली सभी शिकायतों को सॉल्व करने की कोशिश की है। किसी भी सस्पेंड किए गए अकाउंट को फिलहाल रिवोक नहीं किया गया है। सभी अकाउंट सस्पेंड रहेंगे। इसके अलावा माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने बताया कि एक रिक्वेस्ट में ट्विटर अकाइंट से संबंधित आम सवाल पूछे गए हैं।

बता दें कि नए IT Rules 2021 के मुताबिक, सभी बड़े डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिनके पास 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं, उन्हें हर महीने मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट पब्लिश करना पड़ेगा। हालांकि, IT Rule 2021 में कई अहम बदलाव के बारे में भी सोचा जा रहा है, जिसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। जल्द ही, IT Rules 2021 में कई बदलाव देखे जा सकेंगे।