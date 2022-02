ट्विटर ने अकाउंट वेरिफिकेशन और ब्लू टिक प्रोसेसर को किया सस्पेंड

ट्विटर हाल ही में अपने में अपने यूजर्स के लिए शब्दों की सीमा को 140 से बढ़ाकर 280 कर दिया है। जिसके बाद अब ट्विटर ने जनरल अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोसेसर को सस्पेंड कर दिया है। वहीं, ट्विटर पर अकाउंट वेरिफिकेशन के जरिए ब्लू टिक दिया जाता है, जो सिर्फ पब्लिक फीगर के लिए ही होता है। Also Read - Free Fire Ban in India: फ्री फायर बैन पर BGMI प्लेयर्स हो रहे खुश, शेयर कर डाले ढेरों मीम्स

ट्विटर के CEO Jack Dorsey ने कहा है, 'हमारे एजेंट्स वेरिफिकेशन को सही से फॉलो करते हैं। वहीं, हमने कुछ समय पहले इस बात पर ध्यान दिया है कि यह सिस्टम खराब हो चुका है, जिसके बाद फिर से इस पर काम करने की जरुरत है। साथ ही हमें इस सिस्टम को पहले ही ठीक कर देना चाहिए था और ऐसा न करके हम फेल हुए हैं। वहीं, हम इसे जल्द ही फिक्स करने पर काम कर रहे हैं।'

We should’ve communicated faster on this (yesterday): our agents have been following our verification policy correctly, but we realized some time ago the system is broken and needs to be reconsidered. And we failed by not doing anything about it. Working now to fix faster. https://t.co/wVbfYJntHj

