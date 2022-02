Twitter एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है, जो यूजर्स को DM (डाइरेक्ट मैसेज) करने के लिए एक नया तरीका देगा। ट्विटर ने बताया कि किसी यूजर के DM में बातचीत शुरू करने के लिए अब आप उनकी ट्वीट पर मौजूद एक लिंक पर क्लिक करके सीधे मैसेज में जा सकते हैं। Also Read - Twitter ने डाउनवोट बटन की टेस्टिंग का बढ़ाया दायरा, मिलेगा Reddit जैसा एक्सपीरियंस

प्लैटफॉर्म का कहना है कि यह लिंक ट्वीट्स में DM आइकन की तरह नजर आएगी। शायद यह ट्वीट पर मौजूद रिप्लाई और रीट्वीट के बटन जैसा ही दिखेगा। फिलहाल इसकी टेस्टिंग Twitter के iOS ऐप पर शुरू हुई है मगर इस बारे में कई यूजर्स ने आपत्ति भी जताई। आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं।

NYC पब्लिक डिफेंडर Eliza Orlins ने कहा कि ट्विटर का नया फीचर यूजर्स के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इनका कहना है कि अगर DM भेजने के लिए यूजर को ट्वीट ऑथर की प्रोफाइल पर भी ना जाना पड़े, तो यह प्लैटफॉर्म पर हरेसमेंट को बढ़ाएगा।

Please don’t do this.

One extra step of having to go to someone’s profile to send a DM cuts back on harassment.

This is almost never about “starting a conversation,” when people are sending unsolicited DMs.

At least give us a safety feature to not allow this on our tweets.

— Eliza Orlins (@elizaorlins) February 4, 2022