Twitter ने आज पोस्ट कर बताया है कि वह एक ऐसे फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जो इन-ऐप एक्सप्लोर पेज को For You टैब के साथ TikTok जैसे Video Feed में बदल देगा। इस फीचर की टेस्टिंग कुछ देशों के उन यूजर्स के लिए Android और iOS पर चल रही है, जो Twitter का इंग्लिश में यूज करते हैं। आइये, इस फीचर के बारे में डिटेल में जाने हैं।

Twitter कर रहा इस फीचर की टेस्टिंग

TechCrunch के अनुसार, ट्विटर के स्पोकपर्सन ने बताया कि वह यूजर्स के लिए नए रूचियों को ढूंढने और क्या चल रहा है यह देखने को आसान बनाने के लिए अधिक पर्सनलाइज्ड एक्सप्लोर पेज की टेस्टिंग कर रहे हैं। कंपनी का कहना है कि यह ट्विटर पर पहले से ही उपलब्ध कंटेंट को सामने लाने का एक विजुअल-फॉरवर्ड तरीका है। यह प्लेटफॉर्म पर सर्च को बेहतर बनाने के लिए Twitter की ओर से हो रहे प्रयास का ही हिस्सा है।

बता दें कि ट्विटर लेटेस्ट सोशल ऐप है, जो TikTok के समान फीचर लाने पर काम कर रही है। अब देखना होगा कि वह इस लोकप्रिय शॉर्ट फॉर्म वीडियो ऐप की तरह फीचर लाने में सक्षम हो पाता है या नहीं। इस शॉर्ट फॉर्म वीडियो ऐप ने इस साल हर महीने 1 बिलियन एक्टिव यूजर का आंकड़ा पार किया है। इस रिकॉर्ड के साथ यह ऐसा करने वाली सबसे तेज कंपनियों में से एक बन गई है।

इंस्टाग्राम रील्स, स्नैपचैट स्पॉटलाइट और यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे टिकटोक क्लोन ने क्रिएटर्स को अपने प्लेटफॉर्म का यूज करने के लिए प्रोत्साहित किया है और इससे ऐप की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। यहां तक ​​कि नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई और रेडिट जैसे ऐप भी इस फॉर्मेट के साथ एक्पेरिमेंट कर रहे हैं।

इससे पहले कंपनी ला चुकी ये फीचर

ट्विटर इस साल लगातार नए प्रोडक्ट और सुविधाओं पर काम कर रहा है। इसमें स्पेस, ट्विटर ब्लू और टिप जार शामिल है। पिछले हफ्ते सह-संस्थापक जैक डोर्सी के पद छोड़ने के बाद पराग अग्रवाल के CEO के रूप में पदभार संभाला है। Twitter का लाइव ऑडियो प्रोडक्ट स्पेस अब ऐप के नीचे नेविगेशन बार पर डिफॉल्ट सेंटर आइकन है। इससे पता चलता है कि ट्विटर इस क्लब हाउस प्रतियोगी को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन ट्विटर के कॉपीकेट फीचर हमेशा सफल नहीं रहे हैं। इसके स्नैपचैट/इंस्टाग्राम स्टोरीज जैसे फ्लीट्स को आठ महीने बाद बंद कर दिया गया था। इस कारण ट्विटर एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो फीड की टेस्टिंग कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह निश्चित रूप से कंटेंट ढूंढने के लिए मददगार ही हो। हालांकि, TikTok की सफलता से साफ हो गया है कि लोग शॉर्ट वीडियो की ओर काफी आकर्षक लगते हैं।