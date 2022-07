Twitter और Elon Musk डील की खबरों के अलावा पिछले कुछ महीने में माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने कुछ कमाल के फीचर टेस्ट किए हैं, जिनमें Edit Button, CoTweet जैसे फीचर्स शामिल हैं। ट्विटर में एक और नया फीचर जुड़ने वाला है, जिसका नाम ‘Unlisted Tweet’ होगा। जैसा कि नाम से साफ है, यह फीचर किसी भी ट्वीट को प्रोफाइल से अनलिस्ट यानी हटा देगा। Facebook के पोस्ट हाइड फीचर की तरह ही Twitter का यह अपकमिंग फीचर काम करता है। Also Read - Twitter हुआ डाउन! इंडियन्स को नहीं पड़ा ज्यादा फर्क, पर बाकी दुनिया के यूजर्स हुए परेशान

पिछले दिनों कंपनी ने एक साथ दो लोगों को ट्वीट करने वाले CoTweets फीचर की घोषणा की थी। Unlisted Tweet के बारे में CoTweet फीचर में सामने आए एक Loophole यानी खामी से पैदा हुआ है। हालांकि, यह प्राइवेट नहीं होता है, लेकिन आप उस ट्वीट को तभी देख सकेंगे, जब कोई उस ट्वीट का लिंक भेजेगा या फिर इसे कहीं इंबेड किया जाएगा। यह ट्वीट यूजर के होम पेज यानी ट्विटर टाइमलाइन से हट जाता है और तब तक नहीं दिखता जब तक कि उसे सर्च न किया जाए।

This is an unlisted tweet.

Try to find it in my timeline.

Try to search for it.

— Sean Hollister (@StarFire2258) July 14, 2022