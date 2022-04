Twitter जल्द ही अपने यूजर्स को एक नया फीचर देने वाला है। सोशल नेटवर्किंग साइट Twitter ने Unmention फीचर की टेस्टिंग करना शुरू कर दिया है। फीचर को कुछ यूजर्स के लिए रोल आउट करना शुरू कर दिया गया है।इसकी मदद से कोई भी यूजर अपने आपको किसी भी अनचाही बातचीत (कान्वर्सैशन) से अन्मेन्शन्ड यानी बाहर कर सकता है। आइये, जानें कैसे कर पाएंगे इसका यूज। Also Read - अब 'धुआं' उड़ाते हुए होगी Twitter की बोर्ड मीटिंग! Elon Musk ने ट्वीट की फोटो

बता दें कि Twitter के इस नए फीचर की टेस्टिंग अभी केवल वेब वर्जन पर हो रही है। जिस चैट में यूजर शामिल नहीं होना चाहते हैं, उसकी कॉन्सटेंट नोटफिकेशन को बचने के लिए ट्वीट के ऑप्शन में जाकर Leave the Conversation सिलेक्ट कर सकते हैं। Also Read - Twitter में हिस्सेदारी रखने वाले Tesla CEO को नहीं मिलेगी 'स्पेशल ट्रीटमेंट', अकाउंट हो सकता है बैन

ट्विटर का Unmention फीचर अभी कुछ ही यूजर्स के लिए उपलब्ध है। कंपनी ने अभी यह जानकारी नहीं दी है कि इसे सभी यूजर्स के लिए कब रोल आउट किया जाएगा। साथ ही फिलहाल यह भी नहीं पता है कि मोबाइल ऐप के लिए इसे कब लाया जाएगा। Also Read - Twitter Edit बटन जल्द इन यूजर्स के लिए होगा रोलआउट, इस तरह करेगा काम

Twitter Safety ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके इस फीचर के टेस्टिंग की जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है कि कंपनी Unmentioning के साथ एक्सपेरीमेंट कर रही है। यह आपकी शुकून की रक्षा करने और बातचीत से खुद को दूर करने में आपकी मदद करने का एक तरीका है। जो अब आप में से कुछ के लिए वेब पर उपलब्ध है।

ट्वीट में एक GIF भी दिया गया है। इसमें बताया गया है कि इसे फीचर का यूज कैसे कर सकते हैं। किसी भी बातचीत में से अपने आपको बाहर करने के लिए मेंशन किए गए अपने नाम वाले ट्वीट पर राइट साइड में बनी 3 लाइन पर क्लिक करें। अब आ रहे की ऑप्शन्स में से Leave this Conversation पर क्लिक करें। फिर कन्फर्मेशन के लिए एक बार और इसी ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब आप बातचीत से बाहर हो जाएंगे।

How do you say “Don’t @ me,” without saying “Don’t @ me”?

We’re experimenting with Unmentioning—a way to help you protect your peace and remove yourself from conversations—available on Web for some of you now. pic.twitter.com/rlo6lqp34H

— Twitter Safety (@TwitterSafety) April 7, 2022