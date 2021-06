New IT Rules: Twitter ने भारत में चीफ कम्प्लायंस ऑफिसर को किया नियुक्त

ने भारत में नए चीफ कम्प्लायंंस ऑफिसर को नियुक्त करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया कंपनी जल्द ही इसके बारे में भारत सरकार की मिनिस्ट्री को जानकारी शेयर करेगी। Twitter ने यह कदम भारत सरकार द्वारा कंपनी को नए आईटी नियम (New ) का पालन करने के लिए दिए गए आखिरी मौके के बाद उठाया है। Also Read - Twitter पर हुई कड़ी कार्रवाई, क्या सरकार ने वापस ले ली कानूनी सुरक्षा?

पिछले महीने 26 मई को लागू हुए नए आईटी एक्ट के तहत कंपनी को भारत में तत्काल एक मुख्य कार्यकारी ऑफिसर को रखना था। हालांकि, कंपनी ने उस समय किसी को भारत में नियुक्त नहीं किया था। अमेरिकी कंपनी ने पिछले सप्ताह भारत सरकार को आश्वस्त किया था कि वो जल्द ही चीफ कम्प्लांयस ऑफिसर को भारत में नियुक्त करने की प्रक्रिया के आखिरी चरण में है। कंपनी आने वाले सप्ताह में सरकार के साथ इसकी जानकरी शेयर करने वाली है।

Appointed interim Chief Compliance Officer, details will be shared with directly soon: Twitter on new IT rules

— Press Trust of (@PTI_News) 15, 2021