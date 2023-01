Twitter की बड़ी तैयारी, बिजनेस अकाउंट्स के लिए आएगा नया वेरिफिकेशन फीचर

Twitter ने ऑर्गेनाइजेशन्स के लिए नए वेरिफिकेशन फीचर की घोषणा की है। एलन मस्क की माइक्रोब्लॉगिंग कंपनी ने पहले इसे ब्लू फॉर बिजनेस का नाम दिया था। यूजर्स द्वारा मिले कुछ सुझाव के बाद ट्विटर ने इस वेरिफिकेशन फीचर को सीमित ऑर्गेनाइजेशन्स के लिए रोल आउट किया है। बाद में इसे रिव्यू करने के बाद सभी बिजनेस अकाउंट्स या ऑर्गेनाइजेशन्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। कंपनी ने ट्वीट करके इस फीचर की जानकारी दी है। Also Read - WhatsApp Update: एंड्रॉयड समेत iOS यूजर्स को मिलेगा नया फीचर, वीडियो रिकॉर्ड करने में होगी आसानी

Twitter ने इस फीचर की घोषणा करते हुए कहा कि हम जल्द ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेरिफिकेशन फीचर लाएंगे, जिसे पहले ब्लू फॉर बिजनेस कहा जा रहा था। यूजर्स इसके अर्ली एक्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक, अगर आप एक बिजनेस अकाउंट हैंडल कर रहे हैं तो आपके अकाउंट के लिए एफिलिएशन बैज मिलेंगे, जिसे सेल्फ सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल के जरिए प्राप्त किया जा सकता है।

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने बताया कि हम यूजर्स के अप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे और इसे एक लिमिटेड ग्रुप के लिए आने वाले कुछ सप्ताह में रोल आउट करेंगे। एलन मस्क द्वारा कमान संभालने के बाद से ही माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को मॉनिटाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कमाई का एक जरिया बनाया जा सके।

एलन मस्क ने Meta के फोटो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म Instagram पर चुटकी लेते हुए कहा कि इंस्टाग्राम लोगों को ड्रिपेशन में ले जाता है और ट्विटर लोगों को गुस्सा दिलाता है। आप खुद तय कीजिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है। एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद से ही इसके रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कई बदलाव की घोषणा की है। मस्क ट्विटर को भी फेसबुक और इंस्टाग्राम के तर्ज पर रेवेन्यू जेनरेशन का मुख्य सोर्स बनाने की तैयारी में है।

Instagram makes people depressed & Twitter makes people angry. Which is better?

— Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2023