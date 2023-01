Elon Musk ने Twitter यूजर्स के एक्सपीरिंयस को और भी बेहतर बनाने के लिए Twitter के यूजर इंटरफेस में कुछ बड़े बदलाव की घोषणा की है। ट्विटर यूजर्स जल्द राइट और लेफ्ट स्वाइप करके रेकमेंड और फॉलो किए गए ट्वीट के बीच स्विच कर पाएंगे। इसके अलावा, उन्हें ट्वीट डिटेल में Bookmark बटन भी मिलेगा। ये सुविधाएं इस हफ्ते से रोल आउट होना शुरू हो जाएंगी। ये बहुत बड़े UI ओवरहाल का पहला हिस्सा हैं। आइये, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Twitter Hacked: 20 करोड़ यूजर्स का डाटा लीक, रिपोर्ट में कहा- ऑनलाइन फ्रॉड को मिलेगा बढ़ावा

Twitter के CEO एलन मस्क ने अपने ऑफिशियल Twitter हैंडल से ट्वीट करके बताया है कि यूजर केवल राइट या लेफ्ट स्वाइप करके रेकमेंड और फॉलो किए गए ट्वीट के बीच स्विच कर पाएंगे। Also Read - Twitter ने भारतीय यूजर्स पर लिया बड़ा ऐक्शन, बैन किए 48 हजार से ज्यादा अकाउंट

ट्वीट के अनुसार, फीचर को इस हफ्ते के अंत में रोल आउट कर दिया जाएगा। मस्क ने अपने ट्वीट में यह भी बताया है कि यह सुविधा बड़े UI होवरहाल का भी भाग है। Also Read - Twitter में जल्द जुड़ने वाला है शानदार नेविगेशन फीचर, नापसंद ट्वीट और टॉपिक्स कर सकेंगे साइड

ट्वीट के बीच स्विच करने के अलावा, Elon Musk ने यह भी बताया है कि अब यूजर्स को Tweet डिटेल में Bookmark बटन भी मिलेगा। इसे एक हफ्ते बाद रोल आउट कर दिया जाएगा।

यूजर इंटरफेस (UI) में यूजर्स को फरवरी की शुरुआत में एक और बदलाव देखने को मिलेगा। वे अगले महीने की शुरुआत से लंबे फॉर्म वाले ट्वीट भी देख पाएंगे।

Easy swipe right/left to move between recommended vs followed tweets rolls out later this week.

First part of a much larger UI overhaul.

Bookmark button (de facto silent like) on Tweet details rolls out a week later.

Long form tweets early Feb.

— Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2023