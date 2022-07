Twitter ने रोल आउट किया कमाल का फीचर, अब खुद को कर पाएंगे Unmention

Twitter ने Unmentioning फीचर को रोल आउट करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने अपने इस नए फीचर की घोषणा ट्विटर के जरिए ट्वीट कर दी है। ट्विटर ने अप्रैल में इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी थी और अब आखिरकार सभी यूजर्स के लिए इसे रोल आउट करने की घोषणा कर दी गई है। इसकी मदद से ट्विटर यूजर्स अपने आपको उन कान्वर्सेशन में से हटा सकते हैं, जिनमें वे शामिल नहीं होनी चाहते हैं। आइये, डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Elon Musk-Twitter Deal: मस्क देंगे 1 बिलियन डॉलर का 'जुर्माना'? कोर्ट जाने की तैयारी में ट्विटर

कंपनी ने ट्वीट कर बताया गया है कि अपने आपको अनमेन्शन करके कन्वर्जेशन में से बाहर होने के लिए इस फीचर को सभी डिवाइस पर हर एक यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपको मेन्शन करके अनचाहे कान्वर्सेशन में ऐड कर लिया जाता है। हालांकि, अब Twitter के इस नए फीचर की मदद से ट्विटर यूजर इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। Also Read - Elon Musk Twitter Deal: एलन मस्क ने कैंसिल की 44 बिलियन डॉलर की डील, ट्विटर ने कहा जाएंगे कोर्ट

Sometimes you want to see yourself out. Also Read - Twitter हर दिन ब्लॉक करता है 10 लाख अकाउंट, इस वजह से लेता है एक्शन

Take control of your mentions and leave a conversation with Unmentioning, now rolling out to everyone on all devices. pic.twitter.com/Be8BlotElX

— Twitter Safety (@TwitterSafety) July 11, 2022