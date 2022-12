Twitter New Business Feature: Elon Musk ने आज गुरुवार को एक फीचर को रोलआउट किया है। यह नया फीचर फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जो कि यूजर्स को Twitter पर ही प्रमुख स्टॉक (शेयर) व क्रिप्टोकरेंसी के चार्ट व ग्राफ प्रोवाइड करेगा। यह फीचर खासतौर पर इनवेस्टर्स, ट्रेडर्स और फाइनेंस सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए उपयोगी होने वाला है। इसके लिए यूजर को ट्विटर पर शेयर व स्टॉक का नाम लिखकर उसके आगे ‘$’ का सिम्बल लगाना होगा। Also Read - WhatsApp का सख्त ऐक्शन, 37 लाख भारतीय यूजर्स के अकाउंट किए बैन

आज गुरुवार को Twitter के नए मालिक Elon Musk ने इस नए $Cashtags फीचर की जानकारी दी। अपने ट्वीट में एलन मस्क ने Twitter Business का वो ट्वीट भी शेयर किया जिसमें इस नए $Cashtags फीचर का विवरण दिया गया है।

Also Read - Twitter Lists फीचर है कमाल, ऐसे बनाएं अपने पसंदीदा लोगों के अकाउंट की लिस्ट

One of many product improvements coming to financial Twitter!

Nice work by Twitter team. https://t.co/CKLH8OtDDW

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022