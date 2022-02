ट्विटर ने एडल्ट मटेरियल, ग्राफिक्स वॉयलेंस और आपत्तिजनक व्यवहार के लिए अपडेट की पॉलिसी

कई सालों से दुरुपयोग से निपटने में नाकामी की आलोचना झेल रहे ट्विटर ने ग्राफिक हिंसा, स्पैम और खुद को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य मुद्दों को लेकर अपने कुछ नियमों में ‘सुधार’ किए हैं। ट्विटर की ओर से एक ब्लॉग पोस्ट में जानकारी देते हुए बताया, ‘आज हम अपनी नीतियों को स्पष्ट करने के लिए ‘ट्विटर नियम’ का एक नया संस्करण प्रकाशित कर रहे हैं।’ Also Read - Free Fire Ban in India: फ्री फायर बैन पर BGMI प्लेयर्स हो रहे खुश, शेयर कर डाले ढेरों मीम्स

ट्विटर ने लिखा, 'हमारी नीतियों और हमारे दृष्टिकोण की बुनियादी बातों में बदलाव नहीं हुआ है, यह अपडेट वर्ज़न हमारे नियमों को अधिक विवरणों और उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करता है।'

We just published a clearer version of the Twitter Rules to clarify our policies and how we enforce them https://t.co/gPv9nt3y1M

— jack (@jack) November 3, 2017