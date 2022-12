Twitter यूजर्स की प्रोफाइल में अगर फॉलोवर की संख्या अचानक से कम हो रही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल, इसको लेकर खुद दुनिया के सबसे अमीर आदमी Elon Musk ने सफाई दी है। मस्क ने ट्विट करके बताया है कि ट्विटर ने अभी बहुत से स्पैम और फर्जी अकाउंट को रिमूव किया है, तो कई लोगों के अकाउंट्स से फॉलोवर की संख्या कम हो सकती है। ट्विटर बीते लंबे समय से स्पैम और फेक अकाउंट को हटाने की कोशिश कर रहा है। Also Read - Twitter की नई पहल, फॉलो न करने पर भी टाइम लाइन में नजर आएंगे यूजफुल Tweet

Elon Musk द्वारा ट्विटर की कमान संभालने से ही माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म स्पैम और फर्जी अकाउंट को दूर करने की योजना बना रहा है। साथ ही एलन मस्क ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और उन्हें हटाने की कोशिश ट्विट के नए बॉस बनते ही शुरू कर दी। स्पैम अकाउंट की वजह से किसी बड़ी पर्सनैलिटी को कई नुकसान उठाने पड़ सकते हैं।

ट्विटर या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद फेक अकाउंट की वजह से कंपनी की कमाई से लेकर आम लोगों पर उसका असर पड़ता है। दरअसल, विज्ञापनदाता हमेशा फर्जी अकाउंट से बचना चाहते हैं, क्योंकि उससे उन्हें फायदा नहीं मिलता है। वहीं कई बार सुनियोजित ट्रोल आदि में भी ये अकाउंट शामिल होते हैं।

Twitter is purging a lot of spam/scam accounts right now, so you may see your follower count drop

— Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2022