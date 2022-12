Twitter पोस्ट में View Count फीचर को यूजर कर सकेंगे बंद, Elon Musk ने दी जानकारी

Twitter ने हाल ही में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर एक नया View Count फीचर रोलआउट किया है। इस नए फीचर की मदद से ट्वीट पर आए व्यू की जानकारी यूजर को प्रोवाइड की जाती है। यह फीचर काफी हद तक YouTube के View Count फीचर की तरह ही है। हालांकि, फीचर की लॉन्चिंग के कुछ दिन बाद ही Twitter के मालिक Elon Musk ने बताया है कि जल्द ही इस फीचर में कुछ बदलाव किए जाने वाले हैं। इन बदलावों में एक व्यू काउंट को बंद करने की क्षमता देना भी है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल। Also Read - Year End 2022: WhatsApp और Twitter समेत ये हैं इस साल के सबसे बड़े ग्लोबल आउटेज, देखें टॉप 5 की लिस्ट

Twitter पर एक यूजर ने View Count फीचर पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिसके रिप्लाई में Elon Musk ने नए बदलावों की जानकारी दी। यूजर ने ट्वीट के माध्यम ने बताया कि ट्विटर का नया डिजाइन देखने में अच्छा नहीं लग रहा और नए View फीचर से डिजाइन काफी 'Messy' हो गया है।

We'll tidy up the esthetics & add a setting to turn it off, but I think almost everyone will grow to like it

We’ll tidy up the esthetics & add a setting to turn it off, but I think almost everyone will grow to like it

— Elon Musk (@elonmusk) December 24, 2022