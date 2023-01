माइक्रो ब्लॉगिंग साइट Twitter अपने प्लेटफॉर्म पर अब तक कई बड़े बदलाव कर चुकी है। इस कड़ी में अब कंपनी आने वाले दिनों में प्लेटफॉर्म से For You टाइमलाइन हटाने वाली है। इस अपडेशन के बाद यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर रिकमेंडेड ट्वीट्स (Tweets) नहीं मिलेंगे। आपको बता दें कि ट्विटर ने शुक्रवार को फॉर यू टैब को रोलआउट किया था, जो अभी एंड्रॉइड, आईओएस के साथ वेब यूजर्स के लिए उपलब्ध है। Also Read - Twitter ला रहा इन-ऐप करेंसी Coins, क्रिएटर्स को कमाई में मिलेगी मदद

Next Twitter update will remember whether you were on For You (ie recommended), Following or list you made & stop switching you back to recommended tweets Also Read - Twitter के यूजर इंटरफेस में इस हफ्ते से होंगे ये बड़े बदलाव, Elon Musk ने की घोषणा

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023 Also Read - Twitter ने भारतीय यूजर्स पर लिया बड़ा ऐक्शन, बैन किए 48 हजार से ज्यादा अकाउंट