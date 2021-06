Twitter ने बुधवार (2 जून, 2021) को अनाउन्स किया कि इसने profile verification की request लेना फिर से शुरू कर दिया है। इसने ट्वीट में लिखा, “रिक्वेस्ट खुल गई हैं। इन्हें रोकने के लिए माफी चाहते हैं, अब आप ब्लू बैज की अपनी खोज फिर से शुरू कर सकते हैं।” Also Read - Twitter गलत ट्वीट्स की जानकारी देने के लिए बना रहा तीन नए लेबल्स, जानें कैसे करेगा काम

लम्बे टाइम तक verification request सिस्टम को बंद रखने के बाद Twitter ने 27 मई 2021 को एक नया ऐप्लिकेशन सिस्टम चालू किया। मगर जल्द ही ट्विटर ने इसपर ब्रेक लगा दिए। इसने कहा कि इनके पास बहुत सारी ऐप्लिकेशन आ गई हैं इसलिए ये अब नई रिक्वेस्ट नहीं ले रहे हैं।

Requests are open! Sorry about that pause –– now you can get back to your quest for a blue badge.

— Twitter Verified (@verified) June 1, 2021