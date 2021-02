Shweta Your Mic Is On: श्वेता की इस गलती ने Internet पर किया उसे Viral, आप से भी हो सकती है चूक

ShwetaYourMicIsOn, #Shweta और #ShwetaZoomCall जैसे शब्द पिछले दो दिनों से माइक्रोब्लॉगिंग साइट Twitter पर ट्रेंड कर रहे हैं। श्वेता ने ऐसा क्या कर दिया कि इंटरनेट पर हर तरफ उसकी की चर्चा हो रही है। बता दें कि जिस गलती की वजह से श्वेता इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही है, वह किसी भी इंसान (टीम्स या जूम कॉल यूजर) से हो सकती है। दरअसल, श्वेता एक ग्रुप कॉल के दौरान अपना माइक ऑफ करना भूल गई और उसकी सारी बातें इंटरनेट पर आ गई हैं। Also Read - Twitter भारत में लाया खास फीचर, अब नहीं टाइप करना होगा मैसेज

ग्रुप कॉल के दौरान श्वेता अपनी दोस्त राधिका से फोन पर बात करती रहती है, जिसमें उसने कई सिक्रेट से पर्दा उठा दिया है। हालांकि, इस दौरान ग्रुप कॉल पर मौजूद हर व्यक्ति श्वेता से उसका फोन ऑफ करने के लिए कहता है, लेकिन श्वेता किसी की भी बात नहीं सुनती है। इस कॉल के अंत में एक व्यक्ति बोलता है, ‘कोई नहीं, अब ये सिक्रेट 111 लोग और जानते हैं।’ Also Read - iPhone Scam की पूरी कहानी, कहीं सस्ते फोन के चक्कर में आप भी ना बन जाएं शिकार

Big Boss: Our Show is number one reality tv show in India Also Read - Twitter ने Valentine's Day से पहले याद दिलाया मजेदार फीचर, यूजर्स बोले- Thank You!

Le Shweta: Watch my Zoom meeting#Shweta pic.twitter.com/yV0HeuFX2R

— Garv (ਗਰਵਿਤ) (@imgarvmalik) February 18, 2021