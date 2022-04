Twitter अब एक नए फीचर CC बटन पर काम कर रहा है। ट्विटर का यह नया फीचर यूजर्स को वीडियो कैप्शन को ऑन या ऑफ करने का मौका देगा। ट्विटर फिलहाल अपने इस नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है और जल्द ही इसे पहले आईओएस डिवाइस और फिर एंड्रॉयड डिवाइस के लिए भी लॉन्च किया जाएगा। Also Read - Snapchat ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, Facebook और Twitter को भी छोड़ा पीछे

ट्विटर ने ट्विटर सपोर्ट नाम के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इस बात की जानकारी दी है। Twitter ने एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें दिख रहा है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियो के टॉप-राइट कॉर्नर पर CC का ऑप्शन होगा।

ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करने वाले यूजर्स अब सिलेक्ट कर पाएंगे कि वीडियो में कैप्शन रखना है या नहीं। इसके लिए वो सीसी बटन का यूज कर पाएंगे। ट्विटर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अब आईओएस डिवाइस वाले यूजर्स के लिए यह चुनना आसान होगा कि वो वीडियो कैप्शन रखना चाहते हैं या नहीं। हम कैप्शन टर्न ऑन और ऑफ करने वाले सीसी बटन पर काम कर रहे हैं।

Video captions or no captions, it’s now easier to choose for some of you on iOS, and soon on Android.

On videos that have captions available, we’re testing the option to turn captions off/on with a new “CC” button. pic.twitter.com/Q2Q2Wmr78U

— Twitter Support (@TwitterSupport) April 22, 2022