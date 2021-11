Twitter ने अपने एक खास फीचर को किया बंद, इमेज अपलोडिंग प्रोसेस में हुुआ बदलाव

Twitter ने इस साल की शुरुआत में मोबाइल पर फुल-साइज़ इमेज प्रीव्यू फीचर रोल आउट किया था। अब ट्विटर ने ऐलान किया है कि वो अपने वेब वर्जन में किसी भी इमेज को ऑटो क्रॉप करने का ऑप्शन नहीं देगा। अब यूजर्स को इमेज बिना क्रॉप किए फुल साइज में दिखाई देगा। अब ट्विटर वेब पर जब आप कोई इमेज अपलोड करेंगे तो वैसा ही दिखेगा जैसा कि वो शूट करते वक्त दिख रहा था। अब यूजर्स को लार्ज इमेज प्रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा। Also Read - Koo ऐप के यूजर्स का आंकड़ा डेढ़ करोड़ के पार, अब दूसरे देशों में एट्री की तैयारी

आपको बता दें कि Twitter पहले अपने यूजर्स को इस फीचर की सुविधा देता था, जिसके जरिए वेब पर किसी इमेज को अपलोड करने के बाद उसे ऑटो क्रॉप करने का भी मौका मिलता था। इसके जरिए यूजर्स अपनी इमेज को सही पोजिशन में फिट करके शेयर कर पाता था ताकि कोई भी दूसरा यूजर आसानी से इमेज को देखकर उसका कंटेंट समझ जाए।

A new kind of surprise: show off more of your pic when you Tweet a single image.

Now available to everyone on Android and iOS –– how your image looks in the Tweet composer is how it will look on the timeline. https://t.co/GTD4JGVXmY pic.twitter.com/u5X2kc8dzO

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 5, 2021