Twitter ने कुछ समय पहले सब्सक्रिप्शन आधारित सर्विस Twitter Blue रोल आउट की थी। Twitter Blue सर्विस कई शानदार प्रीमियम फीचर ऑफर करता है। हालांकि, यह फिलहाल सभी के लिए उपलब्ध नहीं है।

इसे कंपनी ने कुछ ही सिलेक्टेड मार्केट में रोल आउट किया था। इसमें यूजर्स को एक Undo Tweet का ऑप्शन मिलता है, जिसका यूज Twitter Blue सब्सक्राइबर कर सकते हैं। ट्विटर ब्लू को अब तक भारत में उपलब्ध नहीं कराया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह बहुत जल्द ट्विटर के भारतीय यूजर के लिए भी उपलब्ध होने वाला है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे पढ़ें।

Twitter Blue जल्द होगा भारत के लिए रोल आउट

91 Mobiles की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर Twitter Blue आइकन देखा है। इसे देखकर लगता है भारत में Twitter Blue जल्द ही आधिकारिक तौर पर रोल आउट होने वाला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्विटर ब्लू आइकन को ग्रे-टोन्ड साइड मेनू बार में ऐड किया गया है। हालांकि, इस फीचर को ठीक से रोल आउट नहीं किया गया है। आइकन पर क्लिक करते ही Something Went Wrong लिखकर आ गया है। जल्द ही यह बदल सकता है और भारत में Twitter यूजर को Twitter Blue फीचर देखने को मिलल सकता है।

यूजर्स को मिलेंगे ये फीचर्स

बता दें कि अभी Twitter Blue मंथली सब्सक्रिप्शन के साथ यूजर्स के पास 10 मिनट तक की लंबी वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन होता है। साथ ही किसी के सीधे मैसेज इनबॉक्स के टॉप पर कनबरजेशन को पिन करने की सुविधा, बुकमार्क फोल्डर, किसी के डिवाइस के लिए स्पेशल ऐप आइकन, कस्टम नेविगेशन, ऐप थीम, विज्ञापन फ्री आर्टिकल, रीडर मोड, टॉप आर्टिकल्स आदि की सुविधा होती है। ये सभी फीचर्स 91 Mobiles की प्रोफाइल पर लिस्ट है। इसका मतलब है कि भारत में Twitter Blue रोल आउट होने के बाद यूजर्स को कम से कम ये सभी फीचर्स मिलेंगे। फिलहाल भारत में Twitter Blue आने को लेकर केवल यही जानकारी है। भविष्य में इसके बारे में अन्य बातें पता चल सकती हैं।