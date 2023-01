Twitter इन-ऐप करेंसी Coins लॉन्च करने की तैयारी में है। यह क्रिएटर्स को लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के जरिए पैसा कमाने में मदद करेगा। इस नए फीचर को ऐप रिसर्चर Jane Manchun Wong और Nima Owji ने स्पॉट किया है। उन्होंने अपने आफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके इससे संबंधित जानकारी शेयर की है। आइये, डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ते हैं। Also Read - Twitter के यूजर इंटरफेस में इस हफ्ते से होंगे ये बड़े बदलाव, Elon Musk ने की घोषणा

Elon Musk ने मालिक बनते ही ट्विटर में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। कंपनी कई नए फीचर्स और सुविधाओं ला रही है। अब Jane Manchun Wong ने ट्वीट कर बताया है कि ट्विटर Coins Purchasing Screen पर काम कर रही है। Also Read - Twitter ने भारतीय यूजर्स पर लिया बड़ा ऐक्शन, बैन किए 48 हजार से ज्यादा अकाउंट

वेबसाइट पर स्ट्रिप के जरिए ट्विटर कॉइन खरीदे जा सकेंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में एक फोटो भी लगाई है, जिसमें लिखा है कि कॉइन्स ट्विटर यूजर्स को अच्छे कंटेंट के ट्वीट करने वाले क्रिएटर्स को सपोर्ट करने की सुविधा देगा। इसका मतलब है कि इस नए फीचर की मदद से ट्विटर यूजर्स अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट कर पाएंगे। Also Read - Twitter में जल्द जुड़ने वाला है शानदार नेविगेशन फीचर, नापसंद ट्वीट और टॉपिक्स कर सकेंगे साइड

On the web, Twitter Coins purchase will be done through Stripe https://t.co/RFpWswnZfG pic.twitter.com/eAzPWjfoye

फोटो के अनुसार, कॉइन्स खरदीने वाली स्क्रीन पर नीचे लेफ्ट साइड में Buy Coins का ऑप्शन मिलेगा। उसके ठीक ऊपर Twitter Purchaser Terms का ऑप्शन होगा। उस पर क्लिक करके यूजर सभी टर्म एंड कंडीशन पढ़ पाएंगे। यूजर जितने भी कॉइन खरीदेंगे वे उनके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे और वे अपने अकाउंट के बचे हुए कॉइन की संख्या भी देख पाएंगे।

इसके अलावा, Jan ने यह भी बताया है कि Twitter एक Coins मेन्यू पर भी काम कर रहा है, जो यूजर्स को परचेस स्क्रीन पर ले जाएगा। वहीं, Nima Owji ने ट्वीट करके बताया है कि ट्विटर Coins ऑप्शन को navbar मेन्यू में ऐड करेगा। हालांकि, यह अभी भी साफ नहीं है कि प्लेटफॉर्म इस नए इन-ऐप फीचर को कब लॉन्च करेगा।

Twitter is also working on a “Coins” menu item that takes you to the purchase screen pic.twitter.com/tSG8msWBGe

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) January 10, 2023