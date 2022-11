Twitter के मालिक बनते ही Elon Musk ने कई बड़े बदलाव किए हैं। नए ट्विटर ब्लू सबस्क्रिप्शन सर्विस के अलावा अकाउंट से बैन हटाने तक, मस्क ने कई बड़े फैसले लिए हैं। अब मस्क iPhone और Android को कड़ी टक्कर देने के लिए अपना फोन लाने की योजना में है। हालांकि, वह तब ही अपना फोन लाने के बारे में सोचेंग, अगर Apple या Google उनकी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को अपने-अपने ऐप स्टोर से हटा या बैन करेंगे। बता दें कि कंटेंट मॉडरेशन मुद्दों पर ट्विटर को Google और Apple ऐप स्टोर से हटाया जा सकता है। आइये, इस बारे में डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Elon Musk का नया प्लान, Twitter पर सिर्फ ब्लू नहीं अब गोल्ड और ग्रे कलर में भी मिलेगा वेरिफिकेशन बैज

एक Twitter यूजर ने ट्वीट कर पूछा है कि क्या Google या Apple ऐप स्टोर से Twitter App बैन होने पर मस्क बाजार में एक नया फोन बनाएगा, तो मस्क ने उसे जवाब दिया कि अगर ऐसा हुआ तो वह वास्तव में एक नया फोन लेकर आएंगे। Also Read - Twitter पर अगले हफ्ते से शुरू होगी सस्पेंड अकाउंट की वापसी, Elon Musk ने की घोषणा

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है उन्हें उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन हां अगर हुआ और उनके पास कोई अन्य ऑप्शन नहीं बचा तो वे एक अल्टरनेटिव फोन बनाएंगे। मस्क के कमेंट को Nothing के संस्थापक कार्ल पेई से एक दिलचस्प प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने कमेंट का जवाब देते हुए कहा कि वह यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि मस्क आगे क्या करते हैं। Also Read - टेक कंपनियों का 'बुरा दौर'? Elon Musk हों या Mark Zuckerberg, हर रोज गंवा रहे हजारों करोड़

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022