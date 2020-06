Twitter का नया फीचर Fleets लॉन्च, Facebook, Instagram और WhatsApp की तरह शेयर करें Stories

माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया साइट Twitter ने अपने प्लेटफॉर्म पर नया फीचर जोड़ा है। ट्वीटर ने अपने नए फीचर को ‘Fleets‘ नाम से पेश किया है। इस नए फीचर के जरिए ट्विटर यूजर्स अब फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की तरह ट्विटर पर भी स्टोरीज शेयर कर पाएंगे। फिलहाल यह टेस्टिंग फेज में है। ट्विटर ने भारत में iOS और एंड्रॉयड दोनों यूजर्स के लिए इस नए फीचर उपलब्ध करवाया है। ट्विटर इंडिया ने एक ट्वीट में वीडियो शेयर कर इस फीचर की जानकारी दी है। Also Read - Mi 10 Youth Ice & Snow Set एडिशन स्मार्टफोन लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Testing, testing…

We're testing a way for you to think out loud without the Likes, Retweets, or replies, called Fleets! Best part? They disappear after 24 hours. pic.twitter.com/r14VWUoF6p

— Twitter India (@TwitterIndia) June 9, 2020