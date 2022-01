UPI सर्विस हुई डाउन, PhonePe, Google Pay, PayTM से अटक गया लोगों का पेमेंट

Unified Payments Interface (UPI) के जरिए आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। BHIM और बैंकिंग ऐप्स के अलावा इस सर्विस का इस्तेमाल PhonPe, Google Pay और Paytm जैसे प्लैटफॉर्म की मदद से भी होता है। मगर आज, 9 जनवरी 2022 को कुछ यूजर्स ने UPI के बारे में शिकायत की और बताया कि यह इनके लिए काम नहीं कर रहा है। Also Read - किसी को पता चल गया है आपका Google Pay UPI पिन? न हों परेशान, ऐसे बदलें

National Payments Corporation of India (NPCI) ने इस दिक्कत को कन्फर्म करते हुए कहा कि यह सर्विस एक टेक्निकल ग्लिच के चलते पेश आ रही है। आप यूजर्स की शिकायत नीचे देख सकते हैं:

#UPI is down for last 2 hours. Payments are getting declined on all banks! 🥺 — Zehra calligraphy (@zehraavadh) January 9, 2022

Google Pay, PhonePe, paytm and all kind of UPI payment servers are down today. Please check before making a payment today. #googlepay #phonepe #Paytm #serverdown — Stewin Samuel (@StewinSamuel) January 9, 2022

UPI सर्विस वापस हो गई सही

NPCI ने 5:18pm पर की गई अपनी ट्वीट में यह भी बताया कि UPI ने फिरसे काम करना शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा कि अब सर्विस ऑपरेशनल है और ये सिस्टम की निगरानी कर रहे हैं। इस ट्वीट को आप नीचे देख सकते हैं।

Regret the inconvenience to #UPI users due to intermittent technical glitch. #UPI is operational now, and we are monitoring system closely. — NPCI (@NPCI_NPCI) January 9, 2022

UPI डाउन होने के दौरान पेमेंट की कोशिश करने पर यूजर्स को यह मैसेज मिल रहा था– आपके बैंक में UPI नेटवर्क धीमा चल रहा है और इसलिए हम अभी आपके बैंक से भुगतान की अनुमति नहीं दे रहे हैं। कृपया कुछ देर बाद प्रयास करें।

कुछ यूजर्स के लिए अभी भी डाउन है UPI

NPCI द्वारा UPI के सही होने के अपडेट के बाद भी कुछ यूजर्स के लिए यह सर्विस सही से काम नहीं कर रही है। ऐसे यूजर्स की शिकायत आप नीचे देख सकते हैं:

All kind of #UPI payments platforms are down. Pls check before doing the transaction.

Dont try multiple times. — Bhoodev Singh (@bhoodevsingh) January 9, 2022

#UPI #paytm #PhonePe …. Server down, facing many problems doin transaction, amount debited and it could not reach the other end. #technicalproblem — Chanpreet Singh (@iamChanpreet) January 9, 2022

वहीं दूसरी ओर, कुछ यूजर्स को इस पूरे प्रक्रम के दौरान UPI पेमेंट में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। हमारे लिए भी यह सर्विस बिना दिक्कत के ठीक से काम करती रही। PhonePe, Google Pay, Amazon Pay और Paytm पर किसी भी बैंक के लिए किसी भी UPI ID पर किसी तरह की दिक्कत नहीं आई।