यूट्यूब पर बिना ऐड दिखाता था वीडियो, अब बंद हो रहा यह ऐप

पॉप्युलर Vanced YouTube ऐप बंद हो रहा है। इस ऐप की मदद से यूज़र्स यूट्यूब प्रीमियम अकाउंट के बिना यहां का सारा कॉन्टेंट बिना ऐड के देख सकते थे। ऐप डेवलपर ने बताया कि इन्हें यह कदम कानूनी कारणों की वजह से उठाना पड़ा है।

Vanced ने बताया कि इनकी वेबसाइट पर जल्द ही ऐंड्रॉइड ऐप का डाउनलोड लिंक हटा दिया जाएगा। फिलहाल यह ऐप जिनके फोन में इंस्टॉल है, वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर भविष्य में ऐप के अपडेट न आने पर यह आगे चलकर काम करना बंद हो जाएगा।

जिन कानूनी कारणों से Vanced को अपना ऐप बंद करना पड़ा है, वो गूगल की तरफ से आया है। YouTube के मालिक गूगल ने Vanced के ओनर को सीज एंड डिसिस्ट लेटर भेजा है, जिसके बाद डेवलपर को ऐप के डिस्ट्रिब्यूशन और डेवलपमेंट को रोकना पड़ा।

Vanced की टीम ने वर्ज को बताया कि गूगल ने इन्हें ऐप का लोगो बदलने, यूट्यूब से जुड़े सभी संदर्भ और यूट्यूब प्रोडक्ट के सभी लिंक को हटाने को कहा है।

अगली ट्वीट में Vanced ने बताया, “वर्तमान में स्थापित संस्करण ठीक काम करेंगे, जब तक कि वे 2 साल या उससे अधिक समय में पुराने नहीं हो जाते।”

आप इन दोनों ट्वीट को नीचे देख सकते हैं:

Currently installed versions will work just fine, until they become outdated in 2 years or so.

— Vanced Official (@YTVanced) March 13, 2022