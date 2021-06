WhatsApp यूजर्स के बीच स्टिकर्स काफी लोकप्रिय हैं। यह इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स के लिए अच्छे-अच्छे स्टिकर्स पैक जारी करता है। इन्हें ऐप से डाउनलड करके लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। Also Read - How To Remove Password from PDF File: एंड्रॉयड, आईफोन और Mac पर ऐसे हटाएं PDF फाइल से पासवर्ड

हाल ही में व्हाट्सऐप ने अपने iOS Beta यूजर्स के लिए एक नया स्टिकर फीचर जारी किया है। व्हाट्सऐप अब इस फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। इससे यूजर्स स्टिकर पैक फॉरवर्ड कर सकते हैं। WABetaInfo के अनुसार, यह नया फीचर WhatsApp Beta version के साथ iOS 2.21.120.13 के लिए उपलब्ध है।

WhatsApp से अब कर पाएंगे स्टिकर पैक भी फॉरवर्ड

फिलहाल WhatsApp यूजर्स के पास केवल स्टिकर्स फॉरवर्ड करने का ऑप्शन होता है। उन्हें ऐप में स्टिकर्स पैक फॉरवर्ड करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। हालांकि, अपडेट में आप एक बार में पूरा स्टिकर पैक भी फॉरवर्ड कर पाएंगे। आप व्हाट्सऐप स्टिकर स्टोर पर जाकर देख सकते हैं कि यह सुविधा आपके लिए उपलब्ध है या नहीं। अगर वहां फॉरवर्ड बटन है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं।

WhatsApp से ऐसे फॉरवर्ड करें स्टिकर पैक

अगर आपको नहीं पता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है तो परेशान न हों। आप नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो कर आसानी से इस नए फीचर का उपयोग कर सकते हैं।

इसके लिए सबसे पहले ऐप में जाकर किसी भी चैट को ओपन करें।

वहां, सबसे नीचे चैट बॉक्स में लेफ्ट साइड में दिए गए Emoji बटन पर क्लिक करें। इसके बाद Sticker Icon को सिलेक्ट करें।

अब + पर क्लिक करके WhatsApp Sticker Store ओपन कर लें।

अगर आपके लिए यह नया फीचर उपलब्ध होगा तो स्टिकर पैक के पास फॉरवर्ड करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा।

उस पर क्लिक करके आप पूरे पैक को फॉरवर्ड कर पाएंगे। फॉरवर्ड पर क्लिक करने के बाद WhatsApp एक लिंक सेंड करेगा ताकि आप तुरंत उसे देख पाएं और स्टिकर पैक को डाउनलोड कर पाएं।

WABetaInfo की मानें तो अभी यह फीचर केवल व्हाट्सएप के आधिकारिक स्टिकर पैक के लिए उपलब्ध है। यह थर्ड पार्टी स्टिकर पैक्स के लिए फिलहाल नहीं है, जो व्हास्टएप स्किटर स्टोर में मौजूद नहीं हैं।

यह फीचर WhatsApp के Beta iOS App के लिए है। इसे जल्द ही सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किए जाने की उम्मीद है।