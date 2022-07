WhatsApp स्टेटस का बदल जाएगा अंदाज, लिंक प्रीव्यू दिखेगा बिलकुल साफ

मेटा अपने मैसेजिंग प्लैटफॉर्म WhatsApp को बेहतर बनाने के लिए लगातार इसमें नए फीचर्स जोड़ता रहता है। कंपनी अब यूजर्स के लिए स्टेटस अपडेट में दिखने वाले रिच लिंक प्रीव्यू में बदलाव कर रही है। Also Read - WhatsApp में आ रहा ‘kept messages’ फीचर, गायब होने वाले चैट कर सकेंगे सेव

यह नया फीचर ऐप के एंड्रॉइड बीटा वर्जन में रोल आउट किया जा रहा है। WhatsApp ट्रैकर WABetaInfo ने बताया कि एंड्रॉइड बीटा 2.22.17.8 में यह फीचर मौजूद है, लेकिन कुछ यूजर्स को पुराने वर्जन में भी यह फीचर दिया गया था। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

WhatsApp में बदल रहा है स्टेटस अपडेट में रिच लिंक प्रीव्यू

जब WhatsApp के स्टेटस अपडेट में आप कोई लिंक पेस्ट करते हैं तो दूसरे यूजर्स इसपर टैप करके बॉटम पर इसका रिच लिंक प्रीव्यू देख पाते हैं। यह प्रीव्यू यूजर को लिंक की डेस्टिनेशन के बारे में जानकारी देता है। अब WhatsApp इस प्रीव्यू को पहले से ज्यादा हाइलाइट कर रहा है।

WABetaInfo ने बताया कि WhatsApp Android 2.22.17.8 में एक नया रिच लिंक प्रीव्यू सिस्टम जोड़ा गया है। पब्लिकेशन ने इस फीचर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। यहां पर रिच लिंक प्रीव्यू पहले से ज्यादा बड़े साइज में नजर आ रहा है और इसकी पोजीशन बॉटम से हटकर स्क्रीन के सेंटर में आ गई है। यह प्रीव्यू लिंक के ऊपर नजर आ रहा है।

अगर आपके पास WhatsApp का 2.22.17.8 बीटा वर्जन है तो यह नया फीचर आपके लिए ऐक्टिव हो जाना चाहिए। अगर यह मौजूद नहीं है तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पब्लिकेशन के मुताबिक, इस नए फीचर का रोल आउट बहुत धीमा है, लेकिन कुछ यूजर्स को यह ऐप के पिछले बीटा वर्जन के साथ भी दिया गया था।

WhatsApp इस समय Disappearing Messages के लिए एक नए फीचर पर काम कर रहा है। WABetaInfo के मुताबिक, इस मैसेजिंग ऐप में अब गायब होने वाले मैसेज के लिए Kept Messages का ऑप्शन दिया जाएगा। इसके जरिए लोग Disappearing Messages में सेव करके रखने वाले मैसेज को मार्क कर सकते हैं। Kept Messages को चैट में अलग से देखा जा सकेगा। जहां तक ग्रुप की बात है तो यहां पर सिर्फ ऐड्मिन ही किसी मैसेज को Kept Messages में सेव या अनसेव कर पाएंगे।