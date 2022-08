WhatsApp में आ रहा नया फीचर, ग्रुप में ऐड्मिन की इजाजत के बिना नहीं मिलेगी एंट्री

WhatsApp लंबे वक्त से अपने ग्रुप्स को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है, जिसके तहत यह एक साथ कई सारे नए फीचर्स टेस्ट कर रहा है। अब एक नई खबर के मुताबिक, यह मैसेजिंग ऐप ग्रुप ऐड्मिन को पहले से ज्यादा पावर देने वाला है। ऐप के नए फीचर के साथ ऐड्मिन की इजाजत के बिना यूजर्स ग्रुप जॉइन नहीं कर पाएंगे। Also Read - WhatsApp में आ रहे 3 नए प्राइवेसी फीचर्स, Mark Zuckerberg ने की घोषणा

WABetaInfo के मुताबिक, WhatsApp गूगल प्ले बीटा प्रोग्राम के जरिए एक नया अपडेट जारी कर रहा है। यह ऐप के एंड्रॉइड बीटा वर्जन को 2.22.18.9 पर पहुंचा देगा। यहां पर ऐड्मिन ग्रुप में एंट्री पर अप्रूवल सिस्टम लगा सकेंगे। यह फीचर Facebook Groups की तरह काम करेगा, जहां ऐड्मिन अप्रूवल सिस्टम की मदद से क्लोज्ड ग्रुप में एंट्री को कंट्रोल करते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - WhatsApp में आ रहा कम्यूनिटीज फीचर, अलग-अलग ग्रुप्स को लाएगा एक छतरी के नीचे

WABetaInfo के मुताबिक, WhatsApp Android Beta 2.22.18.9 वर्जन में ग्रुप एंट्री के लिए एक नए अप्रूवल फीचर पर काम चल रहा है। यह अभी डेवलपमेंट फेज में है इसलिए बीटा यूजर्स भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। WABetaInfo ने इस फीचर का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जहां पर ग्रुप ऐड्मिन को ग्रुप सेटिंग में ‘Approve new participants’ नाम का एक नया ऑप्शन नजर आएगा। Also Read - WhatsApp में अब गलती सुधारने का टाइम होगा लंबा, 2 दिन बाद भी काम करेगा 'Delete for everyone' फीचर

📝 WhatsApp beta for Android 2.22.18.9: what’s new?

WhatsApp is working on a group setting to approve new participants, for a future update of the app!https://t.co/4OqawoCufK

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 10, 2022