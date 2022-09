WhatsApp ने फिर बैन किए ढेरों भारतीय अकाउंट, जुलाई में आंकड़ा पहुंचा 24 लाख

WhatsApp ने भारत के IT Rules 2021 का पालन करते हुए एक नई ट्रांसपैरेंसी रिपोर्ट पब्लिश की है। प्लैटफॉर्म का कहना है कि इसने जुलाई के महीने में देश में करीब 24 लाख अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाया है। Also Read - Facebook, Instagram और WhatsApp के सब्सक्रिप्शन सर्विस की तैयारी, Meta कर रहा बड़ी प्लानिंग

यह आंकड़ा मार्च के बाद से सबसे ज्यादा है, जब कंपनी ने मैसेजिंग ऐप से 18 लाख से ज्यादा अकाउंट को बैन किया था। अप्रैल में WhatsApp ने 16 लाख अकाउंट और मई में 19 लाख अकाउंट पर बैन लगाया था। जून के महीने में कंपनी ने 22 लाख खातों पर प्रतिबंध लगाया था। अब कंपनी ने अपनी ताजा ट्रांसपैरेंसी रिपोर्ट में जुलाई में बैन होने वाले अकाउंट्स की जानकारी दी है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

WhatsApp ने बैन किए करीब 24 लाख भारतीय अकाउंट

भारत के नए IT Rules 2021 के मुताबिक, देश में मौजूद 50 लाख से अधिक यूजर्स वाले बड़े डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी। इस रिपोर्ट में प्लैटफॉर्म्स को हर महीने मिलने वाली शिकायतों और इनपर होने वाली कार्रवाई के बारे में जानकारी देनी होती है। इसके साथ ही इनमें ऑटोमेटेड डिटेक्शन द्वारा हटाए गए कॉन्टेंट की भी जानकारी शामिल होती है।

WhatsApp ने नियमों का पालन करते हुए India Monthly Report under the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 नाम की रिपोर्ट पब्लिश की है। इसमें प्लैटफॉर्म ने जुलाई के महीने में बैन होने वाले अकाउंट्स की जानकारी दी है।

WhatsApp ने बताया कि इसने जुलाई में 23,87,000 भारतीय अकाउंट्स को बैन किया है। इनमें से 14 लाख अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन ऑटोमेटेड डिटेक्शन की मदद से लिया गया है। प्लैटफॉर्म ने बताया कि भारत में इसे जुलाई के महीने में कुल 574 शिकायतें मिलीं थीं, जिनमें से इसने 27 खातों के खिलाफ एक्शन लिया।

WhatsApp ने मार्च में भी इसी प्रकार देश में 18 लाख से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगाया था। तब ऐप को 597 शिकायतें मिलीं थीं, जिसके तहत इसने 74 अकाउंट के खिलाफ एक्शन लिया था। इन शिकीयतों में सबसे ज्यादा रिपोर्ट अकाउंट बैन अपील थीं, जबकि 116 रिपोर्ट अकाउंट सपोर्ट से जुड़ी थीं।

WhatsApp की पैरेंट कंपनी मेटा ने Facebook और Instagram के लिए भी ट्रांसपैरेंसी रिपोर्ट जारी की है। कंपनी ने बताया कि इसने दोनों प्लैटफॉर्म पर जुलाई में कुल मिलाकर 2.7 करोड़ पोस्ट के खिलाफ एक्शन लिया है। इन पोस्ट को स्पैम, हिंसक, ग्राफिक, हेट स्पीच, नग्नता और सेक्शुअल होने की वजह से डिलीट किया गया है। कंपनी ने रिपोर्ट में हटाए गए कॉन्टेन्ट के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। इसे आप यहां पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं।