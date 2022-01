व्हाट्सऐप ने भारतीय यूजर्स पर की करी कार्रवाई, बैन किए 17 लाख से ज्यादा अकाउंट

WhatsApp Compliance की नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक, इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप ने नवंबर 2021 में 1.75 मिलियन यानी 17 लाख 50 हजार से ज्यादा भारतीय यूजर्स के अकाउंट बैन किए हैं। इस प्लेटफॉर्म पर नवंबर के महीने में कुल 602 ग्रीवांसेज रिपोर्ट किए गए हैं। WhatsApp का यह लेटेस्ट रिपोर्ट भारत में लागू हुए नए IT Rules 2021 के लागू होने के 6 महीने के बाद आया है। Also Read - New Year Eve: घर पर ही वर्चुअली मना सकते हैं अपने दोस्तों के नए साल का जश्न, जानें कैसे

व्हाट्सऐप के प्रवक्ता ने बताया, "हम IT Rule 2021 के लागू होने के बाद नवंबर के महीने में अपना छठा मंथली रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं। यह यूजर सेफ्टी रिपोर्ट यूजर किए गए रिपोर्ट के आधार पर इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म द्वारा लिए गए एक्शन पर तैयार किया गया है। साथ ही, इसमें इस प्लेटफॉर्म को साफ-सुथरा रखने के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए पॉलिसी के आधार पर लिए गए एक्शन को भी शामिल किया गया है।

WhatsApp India के प्रवक्ता ने अपने बयान में यह भी कहा कि उन्होंने इन सभी पैमानों के आधार पर लुक 1.75 मिलियन यानी 17.5 लाख से ज्यादा यूजर अकाउंट को नवंबर के महीने में बैन किया है। पहले भी Meta (Facebook) के इस इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने बताया था कि बैन किए गए 95 प्रतिशत से ज्यादा यूजर्स बल्क मैसेजिंग या स्पैम मैसेजिंग करते थे।

602 ग्रीवांसेज किए गए रिपोर्ट

अक्टूबर में भी कंपनी ने 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज्यादा भारतीय यूजर्स के अकाउंट बैन किए थे। हालांकि, अक्टूबर के महीने में 500 से ज्यादा ग्रीवांसेज रिपोर्ट किए गए थे। नवंबर के महीने में 602 ग्रीवांसेज रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें 149 अकाउंट स्पैम सपोर्ट द्वारा रिपोर्ट किया गया था। जबकि 357 अकाउंट बैन अपील सपोर्ट, 21 अकाउंट अन्य सपोर्ट, वहीं 48 अकाउंट प्रोडक्ट सपोर्ट और 27 अकाउंट सेफ्टी सपोर्ट द्वारा रिपोर्ट किए गए हैं।

सरकार द्वारा नए IT Rules 2021 को फरवरी के महीने में लाया गया था, जिसे मई के महीने से प्रभावी कर दिया गया है। नए नियम के लागू होने के बाद से हर महीने सोशल मीडिया कंपनी अपने यूजर सेफ्टी रिपोर्ट को पब्लिश कर रही है।