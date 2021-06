WhatsApp अपने बीटा ऐप में अब पुराना वाला green colour notification वापस ला रहा है। मैसेजिंग सर्विस ने Android beta ऐप के वर्जन 2.21.12.12 में dark blue colour के notifications टेस्ट करना चालू किए थे। यह कलर स्कीम WhatsApp की पैरेंट कम्पनी Facebook से मेल खाती है। मगर शायद बीटा यूजर्स को यह बदलाव पसंद नहीं आया और अब WhatsApp ग्रीन कलर वाले नोटिफिकेशन वापस ला रहा है। Also Read - Covid lockdown में बच्चों के फेवरेट प्लैटफॉर्म बने YouTube, WhatsApp और TikTok

WhatsApp स्टेबल वर्जन में नहीं आएगा blue colour?

Android फोन्स पर नोटिफिकेशन शेड में WhatsApp notifications का कलर app name, reply और mark as read buttons पर नजर आता है। ये सब ग्रीन कलर के होते हैं मगर WhatsApp अपने बीटा ऐप में इनपर नीला कलर टेस्ट कर रहा था। बीटा ऐप में टेस्टिंग के बाद ही नए फीचर या बदलाव स्टेबल वर्जन में आते हैं। Also Read - Jio Recharge: WhatsApp से रिचार्ज होगा आपका नंबर, जानिए क्या है तरीका

अब चूंकी मैसेजिंग सर्विस बीटा ऐप में से ब्लू कलर हटाकर पुरानी कलर स्कीम वापस ला रही है तो इसके स्टेबल वर्जन में आने के कोई चांस नहीं लग रहे हैं। WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, जल्द ही बीटा ऐप से ब्लू कलर चला जाएगा और नोटिफिकेशन्स में पुराना वाला ग्रीन कलर दिखेगा जो इस वक्त स्टेबल वर्जन में मौजूद है। Also Read - Jio यूजर्स को तोहफा, अब JioPhone से कर सकेंगे WhatsApp कॉलिंग

क्यों हटाया जा रहा है नीला नोटिफिकेशन कलर?

WABetaInfo के मुताबिक, नोटिफिकेशन शेड में ब्लू कलर की जगह पुराना वाला ग्रीन कलर लाने का फैसला WhatsApp ने बीटा यूजर्स के फीडबैक के बाद लिया है। रिपोर्ट कहती है कि beta users कम्प्लेन कर रहे थे कि नए कलर के contrast की वजह से नोटिफिकेशन शेड में यह सही से दिखता नहीं है।

WABetaInfo ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जो नोटिफिकेशन शेड में नीले कलर के ऑप्शन्स दिखा रहा है। ग्रीन कलर के मुकाबले यह पढ़ने में इतना आसान नहीं है और WhatsApp की ओरिजिनल थीम से भी बिलकुल अलग है।