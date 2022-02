व्हाट्सएप के डिलीट मैसेज फॉर एवरीवन में मिला बग

व्हाट्सएप द्वारा हाल ही में एक नया फीचर्स ‘Delete for Everyone’ को आॅफिशियल तौर पर रोल आउट कर दिया है। जिसका उपयोग कर यूजर्स किसी को भेजे गए मैसेज को सेंट होने के बाद भी डिलीट कर सकते हैं। इस फीचर को व्हाट्सएप एंड्राइड, iOS और विंडोज फोन के साथ डेस्कटॉप पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए आपको व्हाट्सएप के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करना होगा। वहीं अब सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप के ‘Delete for Everyone’ फीचर में एक बग देखा गया है। Also Read - WhatsApp Web के सभी यूजर्स के लिए आ रहा वीडियो और वॉइस कॉलिंग फीचर, जानें कैसे करें यूज

व्हाट्सएप 'Delete for Everyone' फीचर में गौर करने वाली बात है कि इस ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास सिर्फ 7 मिनट होंगे। मैसेज सेंट होने के बाद यूजर्स 7 मिनट के अंदर उसे हटा सकता है। इसके अलावा आप इस फीचर को चैट के अलावा तस्वीरें, वीडियो, GIFs, वॉयस मैसेज, कॉन्टेक्ट कार्ड्स, फाइल्स, लोकेशन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किंतु xda-developers द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार व्हाट्सएप के इस फीचर में कुछ यूजर्स ने बग नोट किया है। इस बग में देखा गया कि 7 मिनट बाद भी कुछ लोगों को 'Delete for Everyone' आॅप्शन नजर आ रहा था।

Android Jefe की एक रिपोर्ट बताती है कि 'व्हाट्सएप का वर्तमान संस्करण एक बग है जो किसी भी उपयोगकर्ता को भेजने के समय से 7 मिनट की अवधि के बाद भी एक संदेश को हटाने की अनुमति देता है। हम अपने डिवाइस पर इस रिपोर्ट की पुष्टि करने में सक्षम थे और बग मौजूद है।' इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मैसेज भेजने के 7 मिनट बाद भी यूजर्स 'Delete for Everyone' बटन पर क्लिक कर मैसेज को डिलीट कर सकते हैं।

जब बीजीआर हिंदी ने इस बग को खबर के बाद इसे अपने अपने डिवाइस में उपयोग किया कि 7 मिनट बाद 'Delete for Everyone' आॅप्शन नजर आता है या नहीं। यहां गौर करने वाली बात है कि हमें मैसेज भेजने के 7 मिनट बाद 'Delete for Everyone' आॅप्शन मिला। लेकिन, इसके लिए हमें अपने मैसेज एप को ओपन करके रखना पड़ा। इसका मतलब है कि अगर आप मैसेज भेजने के बाद एप को क्लोस कर देते हैं और फिर 7 मिनट के बाद मैसेज को डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो यह काम नहीं करेगा। वहीं, अगर आप 7 मिनट तक एप को ओपन रखते हैं तो आप 7 मिनट के बाद भी मैसेज को डिलीट किया जा सकता है।