WhatsApp बिजनेस अकाउंट में जुड़ेगा नया Author Name सेक्शन, ऐसे करेगा काम

WhatsApp लगातार अपने प्लेटफॉर्म नए-नए फीचर्स की टेस्टिंग करता रहता है। अब इस लिस्ट में एक और नए फीचर का नाम जुड़ गया है, जो WhatsApp businesses यूजर्स को मिलेगा। लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें, तो जल्द ही Whatsapp Group के मैसेज Info फीचर में एक नया सेक्शन एड होने वाला है, जो Author Name होगा।

मल्टी-डिवाइस एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएगा नया टूल

Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में WhatsApp ने अपने बिजनेस अकाउंट यूजर्स के लिए एक नया टूल रिलीज किया है, जिसका नाम Author Name है। यह नया टूल Android, iOS और Desktop बीटा यूजर्स के लिए पेश किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी का नया टूल मल्टी-डिवाइस फीचर एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा इम्प्रूव करेगा।

रिपोर्ट में एक स्क्रीनशॉर्ट शेयर किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि Author Name टूल कैसे काम करेगा। अब-तक आपको WhatsApp Info में Read और Delivered की जानकारी मिलती है। लेकिन रिपोर्ट में दिए गए स्क्रीनशॉर्ट में देखा जा सकता है कि अब Read और Delivered के साथ नया Author Name टूल मिलेगा। यह टूल यूजर्स को मैसेज भेजने वाले डिवाइस के नाम की जानकारी देगा।

यह फीचर उस स्थिति में काम आता है, जब एक ही अकाउंट मल्टी-डिवाइस फीचर के तहत अन्य डिवाइस में ओपन होता है। ऐसे में अलग-अलग यूजर्स द्वारा एक बिजनेस अकाउंट चलाने पर यह साफ रहेगा कि कौन-सा मैसेज किस सिस्टम से भेजा गया है।

फिलहाल, इस नए टूल से जुड़ी केवल यही जानकारी सामने आई है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में कंपनी इससे जुड़ी और भी जानकारी सार्वजनिक कर दे।

WhatsApp business में इन फीचर्स का भी है बेसब्री से इंतजार

WhatsApp business अकाउंट यूजर्स के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग कंपनी कई नए फीचर्स लेकर आने वाली हैं। कुछ समय पहले जानकारी सामने आई थी कि व्हाट्सऐप बिजनेस यूजर्स अपनी प्रोफाइल फोटो के साथ कवर फोटो भी लगा सकेंगे। इसके अलावा, व्हाट्सऐप बिजनेस अकाउंट यूजर्स को चैट में ऑर्डर शॉर्टकट का भी नया फीचर अपकमिंग अपडेट्स के साथ मिलेगा।