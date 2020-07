WhatsApp Business पर जुड़े नए फीचर्स, QR कोड स्केन कर शुरू कर सकते हैं चैट

पॉपुलर मैसेंजिंग ऐप WhatsApp ने अपनी बिजनेस ऐप WhatsApp Business के लिए कई सारे नए फीचर पेश किए हैं। WhatsApp Business को मिले नए फीचर में QR कोड की मदद से चैट और एक्सपेंडेट कैटालॉग फीचर को पेश किया है। नए फीचर्स को पेश करते हुए व्हाट्सऐप ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि आज हमारे पास करीब 5 करोड़ WhatsApp Business ऐप यूजर्स हैं। इन यूजर्स और WhatsApp Business API पर मौजूद बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ नए फीचर्स पेश किए हैं। अब WhatsApp Business ऐप में चैट के साथ साथ मौजूद सर्विस और गुड्स की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। Also Read - चीनी स्मार्टफोन को टक्कर देने के लिए LG लॉन्च कर सकती है सस्ते स्मार्टफोन!

WhatsApp Business पर इंटरेक्शन के लिए अब तक यूजर्स को अपना फोन नंबर शेयर करने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब यूजर्स QR कोड शेयर कर सकते हैं। ये QR कोड आप स्टरोफ्रंट, प्रोडक्ट पैकेजिंग और बिल के जरिए भी शेयर कर सकते हैं।

QR कोड को स्कैन करने से चैट ओपन हो जाता है। यूजर्स को पहले से तैयार किए मैसेज के साथ कंवर्जेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही यूजर्स अपने कैटालॉग की जानकारी भी कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। QR कोड के जरिए सभी स्टेप तेजी से हो जाते हैं।

WhatsApp ने QR कोड के जरिए चैट शुरू करने के साथ साथ कैटालॉग फीचर (Catalog Feature) भी शुरू किया है। WhatsApp Business app के जरिए अपने प्रोडक्ट और सर्विस की जानकारी शेयर करने का फीचर साल 2019 में शुरु हुा था।

Facebook के स्वामित्व वाले व्हाट्सऐप का कहना है कि इस फीचर से कस्टमर्स को अपने जरूरत की प्रोडक्ट को खोजने में आसानी है। कैटालॉग के जरिए यूजर्स वेबसाइट, फेसबुक, इस्टाग्राम पर शेयर किए आइटस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही कस्टमर प्रोडक्ट कैटालॉग को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।