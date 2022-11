WhatsApp पॉपुलर सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप है। यूजर्स इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल स्मार्टफोन के साथ डेस्कटॉप पर भी करते हैं। मेटा-ऑन्ड ऐप ने अभी तक मोबाइल व डेस्कटॉप यूजर्स के लिए अनकों फीचर्स रोलआउट किए हैं। अब कंपनी Call Tab फीचर पर काम कर रही है। इसकी मदद ये यूजर्स अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पर कॉल हिस्ट्री देख सकेंगे। Also Read - WhatsApp वेब और डेस्कटॉप वर्जन पर अब स्क्रीन होगी लॉक, आ रहा काम का नया फीचर

WABetainfo की रिपोर्ट में बताया गया है कि व्हाट्सऐप ने कुछ समय पहले डेस्कटॉप बीटा यूजर के लिए चैट लिस्ट, सेटिंग और स्टेटस देखने के लिए साइड-बार रिलीज किया था। अब कंपनी ने उस साइड बार में नया कॉल टैब जोड़ा है। जब यूजर उस टैब पर क्लिक करेंगे तो उन्हें वहां कॉल डिटेल मिलेगी।

साथ ही, यूजर को कॉल टैब में सर्च बार का सपोर्ट भी मिलेगा। फिलहाल, इस फीचर की टेस्टिंग चल रही है और उम्मीद है कि इसे जल्द ही स्टेबल यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा।

WhatsApp is releasing a calls tab for the call history within the app sidebar!

Thanks to the new call tab, users on WhatsApp beta for Windows can keep track of their call history from the native desktop app.https://t.co/s2NKPpsTIY

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 22, 2022