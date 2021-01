WhatsApp clarifies on new privacy policy : पॉपुलर चैटिंग ऐप इन दिनों अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर विवादों में हैं। नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत व्हाट्सऐप अपने यूजर्स का कुछ डेटा अपनी सहयोगी कंपनी फेसबुक के साथ शेयर करेगी। फेसबुक की नई प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करने के लिए यूजर्स के पास 8 फरवरी तक का समय है। ऐसे यूजर्स को इस पॉलिसी (WhatsApp new privacy policy) से सहमत नहीं होंगें उनका व्हाट्सऐप अकाउंट डिलीट हो जाएगा। Also Read - Happy Lohri 2021 WhatsApp stickers कैसे भेज सकते हैं आप, जानिए आसान तरीका

नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सऐप के कई यूजर्स अपनी प्राइवेसी को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। ऐसे ने व्हाट्सऐप ने अपने F&Q में कुछ सवालों से जवाब दिए हैं। Also Read - WhatsApp vs Signal: सिग्नल (Signal) में भी मिलते हैं WhatsApp वाले ये टॉप फीचर्स

नई पॉलिसी पर व्हाट्सऐप ने क्या कहा

WhatsApp clarifies on new privacy policy : व्हाट्सऐप का कहना है, ‘हम यह साफ करना चाहते हैं कि नई पॉलिसी से यूजर्स द्वारा परिवार वालों और दोस्तों या फिर किसी को भी किए मैसेज की प्राइवेसी प्रभावित नहीं होती है। इसके बजाय, यह अपडेट WhatsApp पर बिजनेस मैसेजिंग से संबंधित बदलाव के लिए है, जो वैकल्पिक है और हम पूरी पारदर्शिता के साथ डेटा एकत्र करते हैं।’ Also Read - WhatsApp Users Date On Google : व्हाट्सऐप यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में, अब ग्रुप चैट और प्रोफाइल गूगल पर दिखीं

व्हाट्सऐप और फेसबुक न आपके मैसेज देखते हैं न कॉल सुनते हैं

WhatsApp & can’t see users private messages or hear calls : व्हाट्सऐप का कहना है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्शन से प्रोटेक्टेड रहते हैं। WhatsApp इस सिक्योरिटी को कभी नहीं तोड़ता है।

व्हाट्सऐप कॉल और मैसेज नहीं करता स्टोर

WhatsApp does not store calls and messages : व्हाट्सऐप का कहना है कि वह आपके कॉल लॉग और मैसेज को स्टोर नहीं करता है। इन्हें रिकॉर्ड करना 200 करोड़ यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी से खिलवाड़ करना हो सकता है।

व्हाट्सऐप और फेसबुक यूजर्स की शेयर लोकेशन नहीं देखतें हैं

WhatsApp and Facebook can’t see shared location : WhatsApp का कहना है कि कॉल और मैसेज की तरह यूजर्स की शेयर की गई लोकेशन भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से प्रोटेक्टेड रहती हैं। ऐसे में वह इसे नहीं देख पाता है।

व्हाट्सऐप फेसबुक से शेयर नहीं करेगी यूजर्स के कॉन्टेक्ट्स

WhatsApp doesn’t share users contacts with Facebook : व्हाट्सऐप का कहना है कि वह यूजर्स की परमिशन पर ही फोन बुक को एक्सेस करता है। WhatsApp का आगे यह भी कहना है कि वह फेसबुक के साथ यूजर्स के कॉन्टेक्ट्स को शेयर नहीं करता है।

WhatsApp Group की प्राइवेसी है बरकार

WhatsApp doesn’t share group chats data with Facebook : व्हाट्सऐप ने ग्रुप (WhatsApp Group) की प्राइवेसी पर सफाई देते हुए कहा कि वह विज्ञापन के लिए व्हाट्सऐप ग्रुप चैट के डेटा को फेसबुक के साथ शेयर नहीं करेगा। कंपनी का यह भी कहना था कि ग्रुप चैट भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से प्रोटेक्टेड हैं।

व्हाट्सऐप यूजर्स कर सकते हैं अपना डेटा डाउनलोड

WhatsApp users can download their data : व्हाट्सऐप का कहना है कि यूजर्स ऐप पर यह देख सकते हैं कि कौन सा डेटा WhatsApp के पास है। इस डेटा को यूजर्स डाउनलोड भी कर सकते हैं।