WhatsApp एक नए फीचर — WhatsApp Communities — पर काम कर रहा है, जो प्लैटफॉर्म पर मौजूद ग्रुप्स को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करेगा। इस फीचर के बारे में लंबे वक्त से लीक आ रही हैं और अब एक नई खबर दावा करती है कि कंपनी इसे WhatsApp के एंड्रॉइड, iOS और डेस्कटॉप के बीटा वर्जन पर टेस्ट कर रहा है।

चूंकि यह फीचर WhatsApp के तीनों ऐप पर टेस्ट हो रहा है, इसलिए उम्मीद है कि यह जल्द ही लॉन्च होगा। इस नए फीचर को कम्यूनिटीज के नाम से जाना जाएगा। इसके तहत ग्रुप्स को एक छतरी के नीचे लाया जाएगा। जैसे ग्रुप्स यूजर्स को जोड़ते हैं, वैसे ही कम्यूनिटीज ग्रुप्स को जोड़ेंगी।

WhatsApp पर जल्द आएगा कम्यूनिटीज फीचर

WABetaInfo ने बताया कि WhatsApp अपने एंड्रॉइड, iOS और डेस्कटॉप ऐप पर कम्यूनिटीज फीचर को टेस्ट कर रहा है। यह अभी डेवलपमेंट फेज में है इसलिए बीटा यूजर्स इसका बटन नहीं देख सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, यह फीचर भविष्य में आने वाले बीटा अपडेट में देखने को मिल सकता है।

WABetaInfo ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें सबसे ऊपर कम्यूनिटीज का आइकन नजर आ रहा है। यह आइकन स्टेटस बटन के बगल में बाईं ओर मौजूद है। एक बार कम्यूनिटीज फीचर के चालू होने के बाद यह बटन कम्यूनिटीज हब तक पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट की तरह काम करेगा।

यहां पर यूजर्स उन कम्यूनिटीज को भी देख पाएंगे, जिनका वो हिस्सा हैं और उन्हें भी, जिन्हें वो छोड़ चुके हैं। WhatsApp Communities यूजर्स के ग्रुप्स को एक छतरी के नीचे लाएगा। जैसे ग्रुप में लोग जुड़ते हैं वैसे कम्यूनिटीज में ग्रुप्स जुड़ेंगे। यहां पर अलग-अलग ग्रुप्स के लोग पूरे समुदाय को भेजे गए अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।

प्लैटफॉर्म पर मौजूद हर कम्यूनिटी का एक डेस्क्रिप्शन होगा और इसके तहत मौजूद ग्रुप्स का मेन्यू भी होगा। यूजर्स इनमें से जिस भी ग्रुप को चाहें उसे जॉइन कर सकते हैं। WhatsApp का कहना है कि यह बातचीत के लिए एक बेहतर जटिल समूहों के बीच एक संरचना और संगठन प्रदान करता है। इसकी मदद से लोग जरूरी चीजों पर आसानी से ध्यान दे पाएंगे।