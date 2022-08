WhatsApp Communities फीचर का ऐलान काफी समय पहले किया था। उसके बाद इस फीचर को WhatsApp Desktop पर स्पॉट किया गया था, वहीं अब फीचर को व्हाट्सऐप एंड्रॉइड बीटा पर स्पॉट किया गया है। लीक रिपोर्ट में व्हाट्सऐप कम्युनिटी टैब फीचर व्हाट्सऐप के कैमरा टैप की जगह देखा गया है। Also Read - इंस्टेंट लोन देकर लूटने वाले 100 से ज्यादा चीनी ऐप्स का भंडाफोड़, 22 लोग गिरफ्तार

Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी दी गई है WhatsApp beta for Android 2.22.19.3 अपडेट के साथ WhatsApp Communities फीचर को कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है। रिपोर्ट में इस फीचर का स्क्रीनशॉर्ट भी शेयर किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कम्युनिटी टैब आपको ‘Chats’, ‘Status’ और ‘Calls’ टैब के बगल में स्थित मिलेगा। Also Read - WhatsApp ग्रुप के लिए आ रहा नया फीचर, देख पाएंगे Pending Participants की लिस्ट

Also Read - WhatsApp लाया कमाल का फीचर, अब चैट लिस्ट में देख पाएंगे स्टेटस अपडेट

📝 WhatsApp beta for Android 2.22.19.3: what’s new?

WhatsApp is releasing the ability to create a community to some lucky beta testers!https://t.co/3iMAC3PET6

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 22, 2022