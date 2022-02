WhatsApp में आने वाला है कमाल का फीचर, एक साथ कई ग्रुप में भेज सकेंगे मैसेज

WhatsApp के लिए जल्द ही नया कम्युनिटी फीचर जुड़ने वाला है। ग्लोबली रोल आउट होने वाले इस फीचर के जरिए एक साथ कई व्हाट्सऐप ग्रुप को मर्ज करके एक बड़ा चैटिंग ग्रुप बनाया जा सकता है। इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप के इस फीचर को हाल ही में बीटा वर्जन में स्पॉट किया गया है। WhatsApp Communities के नाम से आने वाले इस फीचर का लाभ 2 बिलियन (200 करोड़) यूजर को होने वाला है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस नए कम्युनिटी फीचर में कितने ग्रुप एक साथ जुड़ सकेंगे। Also Read - Telegram Tips: ऐप से बाहर आए बिना ही अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं मैसेज, जानें कैसे

WhatsApp के इस अपकमिंग फीचर को इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप पर नजर रखने वाले WABetaInfo ने नवंबर 2021 में स्पॉट किया था। अब इस फीचर का स्क्रीनशॉट जारी किया है, जिसमें व्हाट्सऐप के इस नए फीचर में कई ग्रुप को एक साथ देखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस फीचर के रोल आउट होने के बाद एक साथ कई ग्रुप के मेंबर्स के साथ कनेक्ट किया जा सकेगा और मैसेज भेजा जा सकेगा।

इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप के एक ग्रुप में फिलहाल अधिकतम 256 मेंबर्स को जोड़ा जा सकता है। WhatsApp Group फीचर का इस्तेमाल यूजर्स एक साथ कई लोगों को कम्युनिकेट करने, डिस्कशन आदि करने के लिए करते हैं। नए WhatsApp Communities फीचर के आने की वजह से यूजर एक साथ अपने कई ग्रुप को मैनेज कर सकेंगे। साथ ही, एक ही डैशबोर्ड पर उसे मैनेज भी किया जा सकेगा।

WhatsApp news of the week: communities and backups!

If you didn’t have time to read our stories posted this week about the recent updates of WhatsApp beta for Android and iOS, this is the right time to do it thanks to our summary. https://t.co/Q5p2DvnceX

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 30, 2022