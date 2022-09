पीसी की तरह अब टैबलेट पर भी आया WhatsApp का मल्टी-डिवाइस सपोर्ट, ऐसे करें इस्तेमाल

WhatsApp को वेब इंटरफेस रिलीज किए हुए बहुत लंबा टाइम हो चुका है। इसकी मदद से यूजर्स ऐप के मैसेज को डेस्कटॉप या लैपटॉप पर एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद WhatsApp के मल्टी-डिवाइस सपोर्ट फीचर ने चीजों को और बेहतर किया। इसके जरिए स्मार्टफोन में नेटवर्क न होने पर भी वेब पर WhatsApp को एक्सेस किया जा सकता है। अब मल्टी-डिवाइस सपोर्ट को टैबलेट पर भी जोड़ा जा रहा है। WABetaInfo की खबर के अनुसार, WhatsApp इसके लिए एक नया बीटा फीचर Companion Mode टेस्ट कर रहा है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - WhatsApp स्टेटस में कुछ ऐसे पोस्ट कर सकेंगे वॉइस नोट, दिखी पहली झलक

WhatsApp का मल्टी-डिवाइस सपोर्ट फोन पर मौजूद एक WhatsApp अकाउंट को चार डेस्कटॉप कंप्यूटर पर जोड़ने का ऑप्शन देता है। मगर मौजूदा वक्त पर यह किसी दूसरे स्मार्टफोन या टैबलेट पर अकाउंट को मिरर करने की सुविधा नहीं देता है। अब यह मैसेजिंग ऐप एक नया Companion मोड जोड़ रहा है, जो टैबलेट पर मल्टी-डिवाइस सपोर्ट को जोड़ेगा। Also Read - WhatsApp में जल्द आने वाले हैं ये दो नए फीचर्स, पूरी तरह से बदल जाएगा मैसेज भेजने का अंदाज

इसी साल मई में यह मोड टेस्टिंग फेज में देखा गया था। अब WABetaInfo का कहना है कि कंपनी ने इस फीचर को गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद लेटेस्ट WhatsApp Beta वर्जन में जोड़ दिया है। खबर के मुताबिक, अभी Companion Mode कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए लाइव हुआ है। Also Read - WhatsApp पर ऐसे पता करें SBI बैंक अकाउंट का बैलेंस, उठाएं कई सर्विस का लाभ

📝 WhatsApp beta for Android 2.22.21.6: what’s new?

WhatsApp is releasing a version of the companion mode that makes it possible to link an Android tablet to an existing WhatsApp account!https://t.co/HM1LE6hZoP pic.twitter.com/abSjuoVcMZ

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 22, 2022