WhatsApp दुनिया के पॉपुलर मैसेजिंग ऐप्स में एक है। कंपनी अपने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर्स पेश करती आई है। अब व्हाट्सऐप एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है, जिससे यूजर्स अकाउंट सिंक कर टैबलेट में चला पाएंगे। यूजर्स को टैब के लिए अलग से अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा।

वेब बीटा इंफो की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि व्हाट्सऐप ने एंड्रॉइड टैबलेट बीटा यूजर्स के लिए 'Companion Mode' रोलआउट किया है। इसका स्क्रीनशॉट रिपोर्ट में शेयर किया गया है। इस स्क्रीनशॉट को देखने से पता चलता है कि यूजर्स डेस्कटॉप वर्जन की तरह अकाउंट को सिंक करके टैबलेट में चला सकेंगे। इसके लिए उन्हें टैबलेट में दूसरा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

📝 WhatsApp beta for Android 2.22.24.18: what's new?

WhatsApp is releasing a presentation sheet to introduce WhatsApp on your Android tablet, to some beta testers!https://t.co/xg4AzjGpXu pic.twitter.com/DcW5EXJuu6

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 12, 2022