WhatsApp कर रहा नए फीचर पर काम, भेजे हुए मैसेज को डिलीट करने की नहीं रहेगी टाइम लिमिट

WhatsApp को 'delete for everyone' फीचर जोड़े काफी टाइम हो गया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स मैसेज भेजने के कुछ टाइम टाइम तक इसे सामने वाले के लिए डिलीट कर सकते हैं। अब एक खबर आई है कि WhatsApp इस फीचर की टाइम लिमिट को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही एक दूसरी खबर के मुताबिक, इस मैसेजिंग ऐप में एक नया वीडियो इंटरफेस जुड़ने वाला है। आइए इन दोनों फीचर्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं।

WhatsApp ‘delete for everyone’ फीचर की बढ़ जाएगी टाइम लिमिट

WhatsApp ने 2017 में 'delete for everyone' फीचर को चालू किया था। उस वक्त इस फीचर की टाइम लिमिट 7 मिनट थी। यानी कि आप एक मैसेज भेजने के 7 मिनट के अन्दर इस मैसेज को रिसीवर के लिए डिलीट कर सकते थे। सामने वाले शख्स को मैसेज की जगह पर 'This message was deleted' लिखा हुआ नजर आता है। इसके बाद 2018 में यह लिमिट बढ़ाकर 4,096 सेकंड कर दी गई थी, जो 1 घंटे से थोड़ा सा ऊपर बैठती है।

WhatsApp ट्रैकर WABetaInfo के मुताबिक, Facebook कंपनी (जो अब Meta के नाम से जानी जाती है) अब 'delete for everyone' फीचर की टाइम लिमिट को अनंत काल तक बढ़ाने की तरफ काम कर रही है। इसका मतलब, इस फीचर के एक्टिव होने के बाद यूजर्स अपने भेजे हुए मैसेज को रिसीवर के लिए कभी भी डिलीट कर सकते हैं। चूंकि यह फीचर अभी डेवलपमेंट फेज में है इसलिए यह बीटा टेस्टर्स को भी नजर नहीं आएगा। ऐसे में इस फीचर का लॉन्च काफी लेट हो सकता है और ऐसा भी मुमकिन है कि यह कभी रिलीज ही न हो।

WhatsApp video interface

WABetaInfo की दूसरी खबर के मुताबिक, iOS यूजर्स के लिए WhatsApp में एक नया वीडियो प्लेबैक इंटरफेस जुड़ने वाला है। इसकी मदद से Instagram, YouTube और दूसरे प्लैटफॉर्म से भेजे हुए वीडियोज को WhatsApp के अन्दर ही प्ले, पॉज और फुलस्क्रीन समेत दूसरे फंक्शन भी मिलेंगे। iOS beta वर्जन 2।21।220।15 में इस फीचर को देखा भी गया है।