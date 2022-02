व्हाट्सएप का ये एक मैसेज आपका स्मार्टफोन को कर सकता है क्रैश

प्रैंकस्टर्स के लिए यह कोई नई बात नहीं जब उन्होंने मैसेजिंग एप और स्मार्टफोन को क्रैश करने का नया तरीका निकाला हो। आजकल व्हॉट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जो कि वास्तव में एक वायरस है और वह आपको फोन व एप को क्रैश कर सकता है। Also Read - WhatsApp Web के सभी यूजर्स के लिए आ रहा वीडियो और वॉइस कॉलिंग फीचर, जानें कैसे करें यूज

अगर आप में से भी किसी को यह मैसेज मिला है तो आपके लिए यह जानना बहुत जरुरी है कि आखिर इस मैसेज में ऐसा है क्या जो आपके फोन के साथ ही एप को क्रैश करने में सक्षम है। मैसेज में कुछ हिडन स्पेशल कैरेक्टर हैं जो आपके टेक्स्ट के बिहेवियर को बदल देते हैं। कुछ इनविजिबस सिंबल की वजह से आपका व्हाट्सएप फ्रीज हो सकता है।

FE की रिपोर्ट के अनुसार एक मैसेज है, जिसमें लिखा है “If you touch the black point then your whatsapp will hang”, वहीं, दूसरी लाइन में ‘black dot’ है और लिखा है कि “t-touch-here”। अगर आप ब्लैक डॉट को टच करते हैं तो हो सकता है कि आपका व्हाट्सएप क्रैश हो जाए।

इसके अलावा दूसरा मैसेज Reddit पर स्पॉट हुआ है, जिसमें लिखा है, “This is very Interesting! …Read More.” read more पर क्लिक करते ही यह आपके व्हाट्एसप को क्रैश कर देगा। यह मैसेज एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म के लिए घातक हैं।

अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मैसेज आ रहा है तो उसे बिल्कुल क्लिक न करें। ऐसा सिर्फ व्हाट्सएप के साथ नहीं हो रहा है। कुछ समय पहले एक Telugu कैरेक्टर के कारण iMessage क्रैश हो रहा था। एप्पल ने इस बग को फिक्स करने के लिए iOS अपडेट पेश किया था।