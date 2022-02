WhatsApp के Delete For Everyone फीचर में होने वाला है बड़ा बदलाव, बढ़ेगी टाइम लिमिट

WhatsApp के लिए कई नए फीचर्स आने वाले हैं। इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप अपने यूजर को बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए इन फीचर्स को रोल आउट करता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, Meta का यह मैसेजिंग ऐप जल्द ही Delete for Everyone फीचर की लिमिट बढ़ाने वाला है। इस फीचर की टाइम लिमिट फिलहाल 1 घंटा, 8 मिनट और 16 सेकेंड है, जिसे अब बढ़ाकर दो दिन और 12 घंटे का किया जा सकता है। Also Read - WhatsApp ला रहा 'Communities' फीचर, एक साथ कई ग्रुप को कर सकेंगे Merge

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp बीटा के Android वर्जन में इस बदलाव को देखा गया है। जल्द ही, इसे आम यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा सकता है। इस फीचर के आने के बाद यूजर किसी भी मैसेज को 2 दिन के बाद भी किसी मैसेज को परमानेंटली डिलीट कर सकेंगे। मैसेज डिलीट करने के बाद यूजर को "message was deleted" का नोटिफिकेशन मिलेगा।

2018 में आया था फीचर

बता दें WhatsApp इस फीचर को 2018 में मैसेजिंग ऐप के लिए लाया था। Delete For Everyone फीचर के लॉन्च के समय यूजर को किसी भी मैसेज को डिलीट या रिकॉल करने के लिए 7 मिनट का ही समय मिलता था। जिसे बाद में कंपनी ने बढ़ाकर 1 घंटा 8 मिनट 16 सेकेंड कर दिया।

हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp एक नया फीचर रोल आउट कर रहा है, जिसमें यूजर के पास किसी भी वॉयस रिकॉर्डिंग को पाउस और रिज्यूम करने का ऑप्शन मिलेगा। हालांकि, यह फीचर फिलहाल WhatsApp वेब बीटा यूजर के लिए रोल आउट हुआ है। इससे पहले बीटा यूजर के लिए वॉइस मैसेज प्रिव्यू फीचर भी रोल आउट किया गया था। इस फीचर की मदद से यूजर्स वॉयस नोट भेजने से पहले सुन सकते हैं। हालांकि, अब यह फीचर ग्लोबली रोल आउट किया जा चुका है।

इसके अलावा इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप के लिए कुछ और नए फीचर भी आने वाले दिनों में रोल आउट किए जा सकते हैं, जिनमें कम्युनिटी फीचर खास है। इस फीचर में यूजर एक साथ कई ग्रुप को मर्ज कर सकेंगे। हालांकि, इसके लिए यूजर को हर ग्रुप का मेंबर रहना जरूरी है।