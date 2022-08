इस साल के शुरुआत से ही WhatsApp एक नए फीचर पर काम कर रहा था, जिसके तहत यूजर्स भेजे हुए मैसेज को 2 दिन के बाद भी सभी के लिए डिलीट कर सकते थे। अब यह फीचर आधिकारिक तौर पर स्टेबल वर्जन के लिए रोल आउट हो गया है। इसका मतलब है कि अब आप भेजे हुए मैसेज को 2 दिन और 12 घंटे के बाद भी “Delete for everyone” का ऑप्शन सेलेक्ट करके सामने वाले के लिए डिलीट कर सकते हैं। Also Read - WhatsApp में मिलेगा नया सिक्योरिटी फीचर, आपकी मर्जी के बिना कोई नहीं कर पाएगा लॉग इन

WABetaInfo ने इसी साल फरवरी में बताया था कि WhatsApp अपने ऐप के बीटा वर्जन में Delete for everyone फीचर के लिए लंबी टाइम लिमिट को टेस्ट कर रहा है। अब WhatsApp ने इस फीचर को ऐप के स्टेबल में लॉन्च कर दिया है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

WhatsApp: Delete for everyone

WhatsApp ने नए फीचर के बारे में ट्विटर पर कहा, "अपने मैसेज के बारे में सोच-विचार कर रहे हैं? अब आपके पास मैसेज को भेजने के बाद इसे चैट से हटाने के लिए 2 दिनों से अधिक का समय मिलेगा।"

WhatsApp ने साल 2017 में Delete for everyone फीचर को लॉन्च किया था। इसकी मदद से यूजर्स गलती से भेजे गए मैसेज को दो ऑप्शन — Delete for me और Delete for everyone — के तहत डिलीट कर सकतें है। Delete for me के तहत डिलीट हुआ मैसेज सिर्फ आपकी चैट से गायब होता है, जबकि Delete for everyone का ऑप्शन सेलेक्ट करने पर मैसेज न आपकी चैट में नजर आएगा और न ही रिसीवर की चैट में दिखाई देगा। यह मैसेज दोनों तरफ से डिलीट हो जाता है।

💭 Rethinking your message? Now you’ll have a little over 2 days to delete your messages from your chats after you hit send. — WhatsApp (@WhatsApp) August 8, 2022

अब तक ‘Delete for everyone’ की टाइम लिमिट केवल 1 घंटा 8 मिनट और 16 सेकेंड ही थी। इस टाइम लिमिट के खत्म होने के बाद यूजर केवल ‘Delete for me’ ऑप्शन के तहत ही मैसेज डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अब ये टाइम लिमिट बढ़कर 2 दिन 12 घंटे हो गई है।

इस नई टाइम लिमिट के काम करने के लिए चैट में मौजूद दोनों के पास WhatsApp का लेटेस्ट वर्जन होना जरूरी है। अगर आपके पास ऐप का नया वर्जन है लेकिन सामने वाला यूजर पुराना ऐप ही इस्तेमाल कर रहा है तो भेजे हुए मैसेज को सभी के लिए डिलीट करने की टाइम लिमिट 1 घंटा 8 मिनट और 16 सेकंड ही रहेगी।