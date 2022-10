WhatsApp Desktop के लिए आ रहा नया फीचर, ग्रुप में ही देख पाएंगे मेंबर की प्रोफाइल फोटो

WhatsApp में कई नए फीचर्स आने वाले हैं। जल्द ही व्हाट्सऐप डेस्कटॉप के लिए भी एक नया फीचर आ रहा है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार, एक नया फीचर डेवलपमेंट फेज में है। इसकी मदद से भविष्य में आने वाले अपडेट में ग्रुप मेंबर्स की प्रोफाइल फोटो ग्रुप्स में ही देख पाएंगे। इससे पहले इस फीचर को iOS के लिए WhatsApp Beta पर देखा गया था। यह अभी भी डेवलपमेंट के अधीन है। Also Read - WhatsApp Down पर IT मिनिस्ट्री ने पूछा सवाल, 4 से 5 दिनों में देना होगा जबाब

WhatsApp Profile Photos within Groups Feature

लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप के अपकमिंग फीचर पर अपनी नजर रखने वाली वेबसाइट WABetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि WhatsApp Desktop के लिए प्रोफाइल फोटोज विदइन ग्रुप्स फीचर पर काम चल रहा है। इसे भविष्य में आने वाले अपडेट के साथ लाया जाएगा। रिपोर्ट में एक स्क्रीन शॉट भी दिया गया है। इसमें बताया है कि यह अपकमिंग फीचर कैसे काम करेगा।

स्क्रीन शॉट में दिखाई दे रहा है कि ग्रुप में मैसेज के साथ एक आइकन बनकर आ रहा है, जिसमें मैसेज करने वाले की प्रोफाइल फोटो दिखाई दे रही है। अगर किसी मेंबर की प्रोफाइल फोटो नहीं लगी है या प्राइवेसी के चलते दिखाई नहीं दे रही है तो उसके मैसेज के सामने प्रोफाइल फोटो का आइकन आ जाएगा। आइकन पर कॉन्टैक्ट नाम वाला कलर दिखाई देगा।

यह फीचर फिलहाल डेवलपमेंट के अधीन है। इस कारण अभी इसके बारे में अधिक जानकारी सामने नहीं आई है। कंपनी की तरह से इसकी लॉन्चिंग को लेकर भी कोई घोषणा नहीं की गई है। उम्मीद है कि कंपनी जल्द ही इसे यूजर्स के लिए उपलब्ध करा सकती है।

व्हाट्सऐप में आया यह नया फीचर

WhatsApp ने Image Blurring Tool को ग्लोबली रोल आउट किया है। यह फीचर डेस्कटॉप यूजर्स के लिए फिलहाल रोल आउट किया गया है। पिछले साल से ही इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप इस फीचर पर काम कर रहा है, जिसमें किसी भी इमेज को व्हाट्सऐप पर शेयर करने से पहले ब्लर या डिस्टॉर्ट किया जा सकेगा।

इस फोटो एडिटिंग टूल के जरिए यूजर्स फोटो को एडिट, क्रॉप आदि कर सकेंगे। साथ ही, फोटो के साथ स्टीकर्स आदि को भी जोड़ा जा सकेगा।