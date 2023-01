WhatsApp ने नए साल के सेलिब्रेशन में एक बड़ी गलती कर बैठा, जिसके लिए उसने माफी मांगी है। दरअसल, WhatsApp द्वारा वर्ल्ड मैप शेयर किया गया था, जिसमें भारत का गलत नक्शा दिखाया गया था। व्हाट्सऐप द्वारा शेयर किए गए नक्शे में भारत के कई हिस्सों को पाकिस्तान और चीन का बताया गया था। व्हाट्सऐप द्वारा किए गए इस गलती पर केन्द्रीय आईटी मिनिस्टर राजीव चन्द्रशेखर ने Meta को फटकार लगाई है। आईटी मिनिस्टर ने अपने ट्वीट में कंपनी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर, भारत में आपको काम करना है तो भारत का सही मैप दिखाना होगा। Also Read - WhatsApp Features 2023: WhatsApp Voice Status से लेकर WhatsApp Edit बटन तक, साल 2023 में आ सकते हैं ये काम के फीचर्स

राजीव चन्द्रशेखर द्वारा ट्वीट करने के बाद WhatsApp ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी है। आईटी मिनिस्टर द्वारा किए गए ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए व्हाट्सऐप ने लिखा कि हमारे द्वारा किए गए गैरइरादतन गलती को उजागर करने के लिए आपका धन्यवाद। कंपनी ने इस गलती को सुधार लिया है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आगे दोबारा इस तरह की गलती नहीं हो।

Thank you Minister for pointing out the unintended error; we have promptly removed the stream, apologies. We will be mindful in the future.

— WhatsApp (@WhatsApp) December 31, 2022