WhatsApp पिछले कई घंटों से ठप पड़ा है। यूजर्स को मैसेज भेजने से लेकर ऑडियो और वीडियो कॉल तक करने तक में परेशानी आ रही है। वहीं, कंपनी का कहना है कि हम व्हाट्सएप पर आई समस्या पर काम कर रहे हैं। यूजर्स जल्द ही दोबारा से मैसेज सेंड कर सकेंगे। बता दें कि इससे पहले भी WhatsApp कई बार डाउन हो चुका है।

Down Detector वेबसाइट ने व्हाट्सऐप डाउन की पुष्टि की है। वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 69 प्रतिशत यूजर्स मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं। जबकि 31 प्रतिशत यूजर्स को ऐप में परेशानी आ रही है। वहीं, आईओएस, एंड्रॉइड और वेब यूजर्स ने ट्विटर पर व्हाट्सऐप डाउन की शिकायत भी की है।

व्हाट्सऐप के डाउन होते है कि ट्विटर पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। लोग मीम्स के जरिए व्हाट्सऐप का मजाक उड़ा रहे हैं। आइए मीम्स पर डालते हैं एक नजर…

