व्हाट्सएप पर जल्द ही एक नया फीचर आने वाला है। इंस्टैंट मैसेजिंग एप व्हाट्सएप अपने यूजर्स तक बेहतरीन एक्सपीरियंस पहुंचाने के लिए समय समय पर नए फीचर्स जोड़ती रहती है। एंड्रॉयड के लिए WhatsApp 2.20.201.6 beta में नया फीचर नजर आया है। इस फीचर को Expiring Media का नाम से स्पॉट किया गया है। जैसा की नाम से ही साफ है, इस फीचर में मीडिया फाइल्स जैसे Images, Videos और GIFs एक बार देखने के बाद गायब हो जाएंगी। इस फीचर को WhatsApp 2.20.201.1 beta में स्पॉट किया गया था।

WhatsApp के नए फीचर में क्या होगा?

लेकिन लेटेस्ट बीटा वर्जन से पता चला है कि कैसे यह फीचर काम करेगा और कैसे इसे इम्पलीमेंट किया जाएगा। व्हाट्सएप फीचर्स को ट्रैक करने वाले WABetaInfo ने WhatsApp 2.20.201.6 beta वर्जन का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। जिसके मुताबिक मैसेजिंग एप रिसिप्टेंट को Expiring Media फीचर के बारे में एक पॉप अप मैसेज के जरिए जानकारी देगा।

रिपोर्ट के मुताबिक पॉप मैसेज में- This media will disappear once you leave this chat- लिखा होगा। इसके साथ ही मीडिया शॉर्टकट के पास मौजूद अलग बटन को प्रेस करने नए फीचर को इस्तेमाल करने पर यह मैसेज आएगा। इसके अतिरिक्त WABetaInfo द्वारा शेयर किए गए स्क्रीन शॉट के मुताबिक एक बार चैट से बाहर आने के बाद इस फीचर का इस्तेमाल करके शेयर किया गया मीडिया अपने आप डिलीट हो जाएगा। इसमें एक बबल नजर आएगा जिसपर View once photo expired लिखा होगा।

फिलहाल यह फीचर व्हाट्सएप के बीटा वर्जन में हैं, इसलिए यह सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं होगा। इस फीचर के प्रोग्रेस को देखकर लगता है कि जल्द ही यह फीचर सभी बीटा टेस्टर्स को मिल जाएगा। व्हाट्सएप इस फीचर को एक्सपायरिंग मैसेज फीचर के साथ ही लॉन्च कर सकती है। जिससे कुछ वक्त पहले स्पॉट किया गया था। WhatsApp 2.20.197.10 beta वर्जन में इस फीचर को स्पॉट किया गया था। व्हाट्सएप की तरह ही इंस्टाग्राम पर भी डिसअपीयरिंग फोटो या वीडियो का विकल्प डायरेक्ट मैसेज में मिलता है। हालांकि व्हाट्सएप इस फीचर को व्यापक स्तर पर ले जाएगा।