व्हाट्सएप ने 4,096 सेकेंड तक मैसेज डिलीट करने की समय सीमा को एंड्राइड के लिए बढ़ाया

व्हाट्सएप ने हाल ही में अपने सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर ‘Delete for Everyone’ फीचर पेश किया था। जिसके बाद व्हाट्सएप पर गलती से सेंड किए गए मैसेज तो डिलीट किया जा सकता है। यह फीचर जीमेल के undo सेंड मेल के फीचर के समान ही काम करता है। वहीं, व्हाट्सएप यूजर्स अपने किसी भी संपर्क में भेजे गए मैसेज को लगभग 420 सेकंड (या 7 मिनट) में डिलीट कर सकते हैं। ‘Delete for Everyone’ फीचर की मदद से मैसेज को दोनों सेंडर और रिसीवर के लिए डिलीट किया जा सकता है। यहां फिर मैसेज को सिर्फ सेंडर के लिए भी डिलीट किया जा सकता है। Also Read - WhatsApp Web के सभी यूजर्स के लिए आ रहा वीडियो और वॉइस कॉलिंग फीचर, जानें कैसे करें यूज

हालांकि, एंड्राइड के लिए व्हाट्सएप का नया बीटा बिल्ड इस टाइम लिमिट को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। WABetaInfo के मुताबिक, वर्जन नंबर 2.18.6 9 के साथ एंड्राइड का बीटा बिल्डिंग यूजर्स को 4,096 सेकंड या (68 मिनट और 16 सेकंड) तक मैसेज डिलीट करने की अनुमति देगा। इसका मतलब यह है कि अब फेसबुक द्वारा स्वामित्व वाले व्हाट्सएप यूजर्स के पास सेंड किए गए मैसेज को डिलीट करने के लिए एक घंटे से अधिक समय होगा। एंड्राइड यूजर्स द्वारा यह फीचर कितनी अच्छी तरह प्राप्त होता है के आधार पर यह दूसर प्लेटफार्म पर इस फीचर को एड किया जाएगा, जैसे iOS और विंडोज। Also Read - Signal में आया WhatsApp जैसा फीचर, अब इस तरह पुरानी चैट खोए बिना बदल पाएंगे मोबाइल नंबर

डिलीट मैसेज फीचर के लिए समय सीमा बढ़ाने के अलावा, बीटा बिल्ड में स्टिकर फीचर के अपडेट में मामूली बदलाव भी किया गया हैं, जो एक मोडिफाई आइकन है, लेकिन डिफाल्ट रूप से अक्षम रहता है। बीटा वर्जन 2.18.6 9 के रिलीज के बाद से व्हाट्सएप ने दो बीटा बिल्ड को वर्जन 2.18.70 और 2.18.71 के साथ एंड्राइड पर बीटा प्रोग्राम में एनरोल किया है।

यह बीटा बिल्ड व्हाट्सएप में लॉक रिकॉर्डिंग जैसी नई फीचर को पेश करता हैं, जो रिकॉर्डिंग के दौरान वॉयस मैसेज रिकॉर्ड बटन को लॉक करता है और स्टिकर पैक डिसप्ले साइज देता है। यह फीचर भी डिफाल्ट रूप से अक्षम है। जिसका मतलब यह है कि जनरल ऑडियंस के लिए इस फीचर को अपकमिंग अपडेट के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

हाल ही में व्हाट्सएप ने एक नए फीचर का टेस्ट किया है, जो कि स्पष्ट रूप से आइडेंटिफाई करता है कि क्या मैसेज को आगे फॉरवर्ड किया गया है या नहीं। ‘Forwarded Message Label’ नामक फीचर को मैसेज के टॉप पर दिखाया गया है। इस फीचर को भी स्टिकर पैक की तरह डिफाल्ट रूप से अक्षम किया गया है। हालांकि यह देखा जा सकता है कि मैसेजिंग कंपनी भविष्य में अपने एप में क्या शामिल करने की योजना बना रही है।